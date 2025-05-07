Yeşil pasaport, diğer adıyla hususi pasaport, belirli şartları taşıyan kişilere verilen, normal bordo pasaporta göre bazı ayrıcalıklar sağlayan bir pasaport türüdür. birçok ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunmasan yeşil pasaportta kapsam genişliyor. Kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Peki kimler yeşil pasaport alacak? Hangi meslek grubu hususi pasaport alıyor? İşte detaylar.
Yeşil pasaport, çoğu insanın kullandığı bordo pasaporttan farklı olarak 5 yıllık geçerlilik süresi ile vize sorununu ortadan kaldıran bir pasaport türüdür. Bordo renkteki hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarının vize alması gerekirken yeşil pasaporta sahipseniz çoğu ülkeyi daha kolay ziyaret edebilirsiniz. O meslekleri yapanlara Yeşil Pasaport müjdesi! Meclis'e kanun teklifi geldi kimler yeşil pasaport alacak? İşte detaylar.
Kimler Yeşil Pasaport alacak?
Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere yönelik yeni bir ayrıcalık gündeme geldi. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifiyle birlikte, bu meslek gruplarına hususi damgalı pasaport verilmesi hedefleniyor.
Mali müşavirler yeşil pasaport alacak mı?
Halk arasında "yeşil pasaport" olarak bilinen bu pasaport türü, şu anda kamu görevlileri ve belirli ihracatçılara tanınan bir ayrıcalık olarak biliniyor. NTV'de yer alan habere göre Meclis'e sunulan teklifle, mesleğini 3568 sayılı yasa kapsamında sürdüren ve en az 10 yıl boyunca aktif olarak çalışan mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, yeşil pasaport hakkı kazanacak. Bu ayrıcalığın getirilmesindeki temel gerekçeler arasında, mali müşavirlerin kamu adına denetim, mali raporlama, vergi beyanı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi kritik görevleri üstlenmesi yer alıyor.
Teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu’na iletildi. Komisyonun teklifi detaylı şekilde görüşüp karara bağlaması bekleniyor. Kabul edilmesi halinde, yüzlerce mali müşavir ve yeminli mali müşavir bu haktan yararlanabilecek.
Yeşil pasaport, vize muafiyeti sayesinde birçok ülkeye kolay seyahat imkânı sunuyor ve mali müşavirler açısından uluslararası temaslarda önemli bir avantaj sağlayabilir. Meclis’teki sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.
Kimler Hususi (Yeşil ) Pasaport Alabilirler?
1- TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,
2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan veya bu kadro derecesinden çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.
3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.
4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları
5- Görevleri Süresince İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları
6-Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;
· Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,
· Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,
· Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,
· Kamu görevlisi olmak,
· 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personel.
7-Özelleştirilen Türk Telekom Müdürlüğü çalışanlarından;
· Özelleşmeden önce hususi damgalı pasaport alma hakkını elde ekmiş bulunmak,
· Kapsam dışı Personel statüsünde çalışması şartlarının tamamını taşıyan veya bu şartları taşırken emeklilik/çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılanlar.
8- Yukarıdaki 1,2,3,4,5,6 ve 7. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.
9- 18 yaşını doldurmuş olsa dahi evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.
10- Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir. İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.
Hususi Pasaport alabilmek için gerekli belgeler;
1- Çalışanlar İçin; Hususi Pasaport Talep Formu. (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)
(Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gönderilen yetkili kişi tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgilerinin bulunduğu formdur.)
Emekliler İçin; Emeklilik Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, Müdürlüğümüze yapılacak ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, emekli olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) emekli olunan tarihteki kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)
İstifa/Çekilme İçin; İstifa/Çekilme Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, istifa/çekilme olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)
Hak Sahibi Merhum ise; Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, hak sahibi eş adına, hak sahibinin çalıştığı kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) vefat edilen tarihteki kadro derecesini ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.
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