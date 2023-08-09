Siyah (Diplomatik) pasaport; diplomatların statüsünü tanımlayan, onlara ayrıcalıklar sağlayan ve Dışişleri Bakanlığınca verilen bir tür uluslararası kimlik belgesidir. Siyah (Diplomatik) pasaport, yurt dışında kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilmiş devlet görevlilerine ve ailelerine verilmektedir. Siyah renklidir, 28 sayfaya sahiptir ve hiçbir harca tabi değildir.

SİYAH PASAPORT NASIL ALINIR?

Pasaport türleri arasında sahip olmak için en çok kriterin karşılanması gereken seçenek olan diplomatik pasaport, sadece devlet adına görev yapan kişilere verilmekte olduğu için ön başvuru online olarak yapılabilmektedir. İlgili sayfadan diplomatik e-pasaport için başvuru yapılabilir.

SİYAH PASAPORTTUN AVANTAJLARI

Seyahat Kolaylıkları: Siyah pasaport sahipleri, ülkeler arası seyahatlerde bazı avantajlardan yararlanabilirler. Bu avantajlar arasında vize muafiyeti veya kolaylaştırılmış vize işlemleri bulunabilir.

Özel Hizmetler: Siyah pasaport sahipleri, ülkelerinin dış temsilciliklerinde ve havaalanlarında özel hizmetlerden yararlanabilirler. Bu da seyahatlerini daha konforlu ve hızlı hale getirebilir.

Diplomatik Ayrıcalıklar: Siyah pasaport sahipleri, diplomatik ayrıcalıklardan yararlanabilirler. Bu ayrıcalıklar, gümrük muafiyeti, özel giriş ve çıkış noktaları kullanımı gibi imkanları içerebilir.

Özel Misyonlar ve Temsilcilikler: Siyah pasaport sahipleri, özel misyonlarda veya uluslararası örgütlerde çalışıyorlarsa, bu statüleri sayesinde belirli uluslararası toplantılara katılma veya ülkelerini temsil etme fırsatı elde edebilirler.

SİYAH PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

Siyah (Diplomatik) pasaportlar, devletin belirli kademelerinde çalışan görevlilere ve belirli şartlara tabi olmak üzere bu kişilerin ailelerine verilir.

TBMM üyeleri,

TBMM üyesi olmayan bakanlar,

Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri,

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genelkurmay birinci ve ikinci başkanları,

Cumhuriyet başsavcısı,

Orgeneraller,

Oramiraller,

Eski cumhurbaşkanları,

Yasama meclisleri eski başkanları,

Eski başbakanlar ve dışişleri bakanları,

Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri,

TBMM Başkanlığı genel sekreteri,

Bakanlık müsteşarları,

Diyanet İşleri başkanı,

Valiler,

Büyükşehir belediye başkanları,

Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenler ,

Yabancı devletler veya uluslararası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenler,

Siyasi kuryeler vb. görevlerde bulunan devlet görevlilerine ve ailelerine siyah pasaport verilebilmektedir.

SİYAH PASAPORT İLE KAÇ ÜLKEYE VİZESİZ GİDİLİR?

Siyah (Diplomatik) pasaport sahipleri 170’ten fazla ülkeye seyahat edebilir.

2023 Pasaport Harcı ve Defter Ücretleri

2023 umuma mahsus pasaport harç bedeli ve defter ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Pasaport harcı ücretlerinde 2023 Temmuz ayı içerisinde fiyat artışı yaşanmıştır. güncel bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Anlaşmalı devlet kurumları, PTT ve bankalardan pasaport ücretlerini yatırabilirsiniz. Pasaport başvurusu yapmaya gittiğinizde sistemde TC kimlik numaranız üzerinden harç ve defter ücretini yatırdığınız görünecektir ancak siz yine de yanınızda makbuzlarınızı götürmeyi ihmal etmeyin!







