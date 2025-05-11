Asker uğurlama, düğün ve çeşitli kutlama etkinliklerinde yaptıkları konvoy ile trafik akışını bozan ve konvoy sırasında havaya silah sıkanların da ehliyetleri süresiz olarak iptal edilecek. Bu kişiler, ehliyet iptalinin ardından bir yıl süreyle beklemek ve yeniden ehliyet alabilmek için yazılı ve direksiyon sınavına girmek zorunda kalacak.