İçişleri Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı trafik güvenliği düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere son aşamaya geldi. Yeni yasa teklifi ile birlikte özellikle kırmızı ışık ihlali, trafikte kavga, konvoy magandaları gibi ihlallere çok ağır yaptırımlar geliyor.
Bu hafta itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan düzenleme ile trafik cezalarının caydırıcılığının artırılması planlanırken, çok sayıda kusur için sürücülere 'ehliyet iptal' cezasının uygulanacağı öğrenildi. Trafik cezalarında değişiklik içeren düzenlemenin komisyon görüşmelerinin cuma günü başlaması öngörülüyor.
Kırmızı ışıkta geçen sürücülere kademeli ceza ve iptal
Yeni düzenleme ile kırmızı ışık ihlallerine uygulanan para cezaları ciddi oranda artırılacak:
İlk ihlal: 5.000 TL
İkinci ihlal: 10.000 TL
Üçüncü ihlal: 15.000 TL
Bir takvim yılı içinde:
3 ihlal: Ehliyete 30 gün el koyma
4 ihlal: 60 gün el koyma
5 ihlal: 90 gün el koyma
6 veya daha fazla ihlal: Ehliyet süresiz iptal, ayrıca 80.000 TL idari para cezası.
Aracından inen ehliyetini kaybedecek
Öte yandan trafik cezalarındaki değişiklik ile magandaların da cezalandırılması için etkin bir mücadele yolu izlenecek. Trafik akışında, kavga etmek amacıyla aracını terk eden sürücülerin ehliyetlerine geçici süre ile el konulacak.
Magandalara af yok: Konvoyda silah sıkanın ehliyeti süresiz gidiyor
Düğün, asker uğurlaması ve kutlamalarda konvoy yaparak yolu kapatan, özellikle havaya silah sıkan kişilere çok sert yaptırımlar geliyor:
Bu kişiler ehliyetlerini süresiz kaybedecek
Yeniden ehliyet alabilmek için 1 yıl bekleyip yazılı ve direksiyon sınavlarına girmek zorunda kalacaklar.
Asker uğurlama, düğün ve çeşitli kutlama etkinliklerinde yaptıkları konvoy ile trafik akışını bozan ve konvoy sırasında havaya silah sıkanların da ehliyetleri süresiz olarak iptal edilecek. Bu kişiler, ehliyet iptalinin ardından bir yıl süreyle beklemek ve yeniden ehliyet alabilmek için yazılı ve direksiyon sınavına girmek zorunda kalacak.
Cuma günü meclis gündeminde
Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen bu kapsamlı yasa teklifinin, cuma günü TBMM komisyonunda görüşülmeye başlanması bekleniyor.