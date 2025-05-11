Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bu hataları yapanlar ehliyetini kaybedecek: Yeni düzenleme Cuma günü Meclis'te

Bu hataları yapanlar ehliyetini kaybedecek: Yeni düzenleme Cuma günü Meclis'te

19:2411/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

İçişleri Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı trafik güvenliği düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere son aşamaya geldi. Yeni yasa teklifi ile birlikte özellikle kırmızı ışık ihlali, trafikte kavga, konvoy magandaları gibi ihlallere çok ağır yaptırımlar geliyor.

Bu hafta itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan düzenleme ile trafik cezalarının caydırıcılığının artırılması planlanırken, çok sayıda kusur için sürücülere 'ehliyet iptal' cezasının uygulanacağı öğrenildi. Trafik cezalarında değişiklik içeren düzenlemenin komisyon görüşmelerinin cuma günü başlaması öngörülüyor.

Kırmızı ışıkta geçen sürücülere kademeli ceza ve iptal

Yeni düzenleme ile kırmızı ışık ihlallerine uygulanan para cezaları ciddi oranda artırılacak:


İlk ihlal: 5.000 TL


İkinci ihlal: 10.000 TL


Üçüncü ihlal: 15.000 TL


Bir takvim yılı içinde:


3 ihlal: Ehliyete 30 gün el koyma


4 ihlal: 60 gün el koyma


5 ihlal: 90 gün el koyma


6 veya daha fazla ihlal: Ehliyet süresiz iptal, ayrıca 80.000 TL idari para cezası.

Aracından inen ehliyetini kaybedecek

Öte yandan trafik cezalarındaki değişiklik ile magandaların da cezalandırılması için etkin bir mücadele yolu izlenecek. Trafik akışında, kavga etmek amacıyla aracını terk eden sürücülerin ehliyetlerine geçici süre ile el konulacak.

Magandalara af yok: Konvoyda silah sıkanın ehliyeti süresiz gidiyor


Düğün, asker uğurlaması ve kutlamalarda konvoy yaparak yolu kapatan, özellikle havaya silah sıkan kişilere çok sert yaptırımlar geliyor:


Bu kişiler ehliyetlerini süresiz kaybedecek


Yeniden ehliyet alabilmek için 1 yıl bekleyip yazılı ve direksiyon sınavlarına girmek zorunda kalacaklar.

Asker uğurlama, düğün ve çeşitli kutlama etkinliklerinde yaptıkları konvoy ile trafik akışını bozan ve konvoy sırasında havaya silah sıkanların da ehliyetleri süresiz olarak iptal edilecek. Bu kişiler, ehliyet iptalinin ardından bir yıl süreyle beklemek ve yeniden ehliyet alabilmek için yazılı ve direksiyon sınavına girmek zorunda kalacak.

Cuma günü meclis gündeminde

Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen bu kapsamlı yasa teklifinin, cuma günü TBMM komisyonunda görüşülmeye başlanması bekleniyor.

#Ehliyet
#Trafik cezası
#Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
#Kırmızı Işık İhlali
#Trafik Magandaları
#Asker konvoyu
#Düğün konvoyu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beşiktaş'ta seçim tamamlandı: Gürkan Aksoy ve Serdal Adalı kaç oy aldı? İşte sonuçlar