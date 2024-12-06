Meclis’te kabul edilen Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi düzenlemesiyle ilgili ortaya atılan “işletmelerden ücret alınacak” iddiası yalanlandı. Düzenlemenin, coğrafi veriler üreterek gelir elde eden yaklaşık 500 firmayı kapsadığı belirtildi. Yeni düzenlemenin, ağırlıklı olarak e-ticaret ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmaları ilgilendirdiği açıklandı. Ancak, bakkal, berber, lokanta ve kafeterya gibi küçük işletmelerin düzenlemeden etkilenmeyeceği vurgulandı.
Milyonlarca esnaftan "konum vergisi" alınacağı yönündeki iddialar yalanlandı. Meclis'te kabul edilen düzenlemenin, yalnızca Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi'nde yer alan ve coğrafi verileri ticari amaçla üreterek gelir elde eden 500 firmayı kapsadığı açıklandı. Başarsoft Yazılım Firması Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, düzenlemedeki "özel hukuka tabi tüzel kişiler" ifadesini yorumlayarak, bunun 6 milyon esnafa konum vergisi getireceği yönünde bir açıklama yaptı. Ancak bu açıklamanın ardından kanunun kapsamı netleşti. Kanunda yer alan düzenlemenin market, bakkal, berber, lokanta ve kafeterya gibi küçük işletmeleri değil, e-ticaret ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ilgilendirdiği belirtildi. Özellikle, coğrafi verilerden ticari gelir elde eden firmalar bu düzenlemeye tabi olacak.
27 ALANI İÇERİYOR
Kanuna göre, düzenleme Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsıyor. Etki analizlerine göre, 500 civarında firma bu düzenlemeye tabi olarak vergilendirilecek.
Bu çerçevede düzenleme 27 alanı içeriyor. Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde Yer Alan Coğrafi Veri Temalarıysa şöyle; koordinat referans sistemleri ve coğrafi girdi sistemleri, idari birimler, coğrafi yer adları, kadastro, jeoloji, arazi örtüsü, arazi kullanımı, toprak, koruma bölgeleri, doğal risk bölgeleri, altyapı, enerji kaynakları, madenler, nüfus dağılımı ile çevre izleme, sanayi ve tarım tesisleri.
Ayrıca kamu yönetim bölgeleri, deniz ve tuzlu su alanları, atmosfer verileri, meteoroloji verileri, istatiksel raporlama bölgeleri de yasaya tabi.
DÜZENLEME KİMİ KAPSIYOR
Sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan ve sicil kaydı olan esnaf vergiden muaf olacak.
'Özel hukuk tüzel kişileri' ifadesi ise esnaf ya da küçük işletmeleri kapsayan bir ifade değil. Bu ifade dernek, vakıf, siyasi parti, sendika, kooperatif ve ticari ortaklıkları kapsıyor.
Buradaki ticari ortaklıklarsa, limitet, anonim, kolektif ve komandit şirketleri içeriyor.