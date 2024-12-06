Milyonlarca esnaftan "konum vergisi" alınacağı yönündeki iddialar yalanlandı. Meclis'te kabul edilen düzenlemenin, yalnızca Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi'nde yer alan ve coğrafi verileri ticari amaçla üreterek gelir elde eden 500 firmayı kapsadığı açıklandı. Başarsoft Yazılım Firması Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, düzenlemedeki "özel hukuka tabi tüzel kişiler" ifadesini yorumlayarak, bunun 6 milyon esnafa konum vergisi getireceği yönünde bir açıklama yaptı. Ancak bu açıklamanın ardından kanunun kapsamı netleşti. Kanunda yer alan düzenlemenin market, bakkal, berber, lokanta ve kafeterya gibi küçük işletmeleri değil, e-ticaret ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ilgilendirdiği belirtildi. Özellikle, coğrafi verilerden ticari gelir elde eden firmalar bu düzenlemeye tabi olacak.