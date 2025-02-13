Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı ve ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Konya'da da kar yağışı etkili oluyor. Konya'da 14 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Konya Valiliği'nden kar tatili ile ilgili son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, Konya'da yarın 14 Şubat Cuma günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı, yok mu? İşte Konya Valiliği son dakika kar tatili açıklamasına ilişkin ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta için yurt genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini belirtmişti. Kar yağışları yurt genelinde etkisini gösterdiği gibi Konya'da da artarak devam ediyor. Bölgede yaşayan öğrenciler ve velileri, '14 Şubat Cuma Konya'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı?' sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili gözler Konya Valiliği'ne çevrildi…
KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 13 ŞUBAT
Konya'nın Halkapınar, Ereğli, Hadim ve Karapınar ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verilirdi.
Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı nedeniyle Halkapınar, Karapınar, Hadim ve Ereğli ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için eğitime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.
13 ŞUBAT 2025 HANGİ İLLERDE TATİL OLDU?
13 Şubat Perşembe günü için bazı illerde eğitim öğretime ara verildi. Bu iller şöyle:
Kırşehir
Bingöl
Elazığ
Amasya
Ordu
Kayseri
Malatya
Sivas
Nevşehir
Karaman
Kastamonu
Kahramanmaraş
Konya
Niğde
Erzincan
Adana
Yozgat