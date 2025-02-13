KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 13 ŞUBAT





Konya'nın Halkapınar, Ereğli, Hadim ve Karapınar ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verilirdi.





Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Halkapınar, Karapınar, Hadim ve Ereğli ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için eğitime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.







