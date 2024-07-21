KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavlara ilişkin, "30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 aday başvurdu. Sınavlar için 448 bina, 6 bin 341 salon kullanılacak. Toplam 22 bin 556 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada olacak." bilgilerini paylaştı.

Oturumlara 346 engelli adayın başvurduğunu belirten Ersoy, bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 1436 adayın bu haktan yararlandığını bildirdi.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.











