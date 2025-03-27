



KPSS LİSANS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK, SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Toplamda 120 soru için adaylara 130 dakika süre verilmektedir. Bu süre zarfında adaylar, her iki bölümdeki soruları tamamlamak zorundadır. KPSS Lisans sınavı, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır:

Genel Yetenek: 60 soru, 75 dakika

Genel Kültür: 60 soru, 75 dakika



