ÖSYM 2025 KPSS takvimini duyurdu. KPSS genel kültür ve genel yetenek, alan bilgisi (1. ve 2. gün) başvuruları 26 Haziran'da başlayacak ve 10 Temmuz'da sona erecek. Geç başvurular ise 23 - 24 Temmuz'da alınacak. Peki KPSS ne zaman? Sınav ne zaman saat kaçta başlayacak, sınavda kaç soru sorulacak? İşte tüm detaylar.
ÖSYM, KPSS takvimi açıkladı. KPSS lisans başvuruları için gözler takvimlerde! ÖSYM'nin düzenlediği KPSS bu yıl genel kültür-genel yetenek ve alan bilgisi alanlarında yapılacak. Lisans düzeyinde sınava girecek adaylar KPSS başvuru ve sınav tarihini sorguluyor. Peki KPSS başvurusu ne zaman başlayacak?
2025 KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KPSS genel kültür ve genel yetenek, alan bilgisi (1. ve 2. gün) başvuruları 26 Haziran'da başlayacak ve 10 Temmuz'da sona erecek. Geç başvurular ise 23 - 24 Temmuz'da alınacak.
KPSS SINAVI 2025 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından bu yıl sadece lisans düzeyinde uygulanan genel kültür-genel yetenek ve alan bilgisi KPSS uygulaması olacak.
KPSS genel kültür-genel yetenek sınavı 7 Eylül'de,
KPSS alan bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de
KPSS alan bilgisi 2. gün sınavı ise 14 Eylül tarihinde gerçekleşecek.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 lisans KPSS sonuçları 10 Ekim günü ÖSYM'nin sonuç ekranından duyurulacak.
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SINAV KAÇTA BİTECEK?
KPSS Lisans sınavı 2024 saat 10:15'te başlayacaktır. Sınavın süresi 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika olup, sınav 12:25'te sona erecektir. Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45'de başlamakta ve 100 dakika sürecek, sınav 16.25'te tamamlanmakta.
KPSS LİSANS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK, SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?
Toplamda 120 soru için adaylara 130 dakika süre verilmektedir. Bu süre zarfında adaylar, her iki bölümdeki soruları tamamlamak zorundadır. KPSS Lisans sınavı, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır:
Genel Yetenek: 60 soru, 75 dakika
Genel Kültür: 60 soru, 75 dakika