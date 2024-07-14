KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı lisans sınava giren adayların gündeminde. 2024-KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, KPSS soru kitapçıklarını indirebilecekler. Peki KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı...
ÖSYM tarafından yapılacak 2024 KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı lisans sınavı adaylarının gündeminde. 14 Temmuz'da yapılan genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katıldı. Peki KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte GY-GK ve Eğitim Bilimleri 2024 KPSS soru ve cevap anahtarları hakkında detaylar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başladı. 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verildi.
Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başladı. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verildi.
Alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.
2024 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
ÖSYM'den KPSS sınav soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre 2024 KPSS Alan Bilgisi sınav sorularının, sınavlar bittikten sonra ilan edilmesi bekleniyor. Sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görüntüleyebilecekler. Peki KPSS lisans soruları ve cevap anahtarları nereden görüntülenecek, çıkmış sorular nasıl PDF indirilecek?
KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI PDF TAMAMI NE ZAMAN YAYINLANIR?
2024-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları henüz açıklanmadı. 14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumları'nın Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın %10'u açılacak. Daha sonra tamamı PDF olarak erişime açılacak. Soru ve cevapların tamamı sınavın yapıldığı günden sonra açıklanabiliyor.
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2024 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak. Sınava giren adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.