Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişleterek, borçlulara önemli bir nefes alma imkanı sunuyor. Bu yeni düzenleme ile birlikte, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar, maksimum 48 aya kadar taksitlendirme imkanından faydalanabilecekler. Peki, kredi kartı yapılandırma imkanından kimler yararlanabilir ve başvuru şartları nelerdir?
Kredi kartı yapılandırma başvurusu merak konusu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişlettiğini duyurdu. Maksimum 48 aya kadar taksitlendirme imkânı verilecek. kredi kartı yapılandırma şartları neler, kimler yapılandırma başvurusunda bulunacak. Kredi kartı yapılandırma imkanı, borç yükü altında kalan birçok vatandaş için önemli bir fırsat sunmaktadır. Peki, kredi kartı yapılandırma şartları neler, kimler yapılandırma başvurusu yapabilecek? İşte güncel yapılandırma şartları ve başvuru detayları:
KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU KİMLERİ KAPSIYOR?
Maksimum 48 aya kadar taksitlendirme imkânı verilecek. Taksit süresi, borç tutarına göre bankaca belirlenecek.Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecek.
Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. Öte yandan ihtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık "30 günü aşan" değil, "her türlü gecikmiş ödeme" olarak güncellendi.
KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
Yapılandırma başvurusu, borcun bulunduğu banka üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru kanalları şunlardır:
Banka şubeleri: Kimlik ve varsa gelir belgenizle doğrudan şubeye başvurabilirsiniz.
Mobil bankacılık: Bankanızın uygulamasından "Yapılandırma" ya da "Borç Transferi" sekmesini kontrol edin.
İnternet bankacılığı: Bireysel menülerden kredi kartı yapılandırma bölümüne girerek talep oluşturabilirsiniz.
Telefon bankacılığı: Müşteri hizmetlerini arayarak yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz.
KREDİ KARTI YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, ilgili bankaların şubelerinden, mobil bankacılık uygulamalarından ya da internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.
Başvuru esnasında gelir belgesi ya da SGK dökümü gibi belgeler talep edilebiliyor. Yapılandırma başvurusu olumlu sonuçlanan kullanıcılarla yapılandırma sözleşmesi imzalanacak.