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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

09:2016/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kurban Bayramı öncesi emeklilerin gözü, bu yılki bayram ikramiyesi ödemelerinde. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu, ikramiyelerin ne zaman ve ne kadar yatırılacağını merak ediyor. Bayrama sayılı günler kala, ikramiye takvimiyle ilgili detayların netleşmesi bekleniyor. Hükümetin belirlediği ödeme planı doğrultusunda, emekli ikramiyeleri hesaplara bayramdan hemen önce aktarılacak. Bu yıl kapsam genişlerken, dul ve yetim aylığı alanlar da dahil olmak üzere birçok hak sahibi ödemelerden yararlanacak.

Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı. 31 Mayıs’a kadar başvurusunu tamamlayan emeklilere bu yıl da 4 bin TL tutarında ikramiye ödemesi yapılacak. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da emeklilerin yüzü gülecek. Bayramın 6 Haziran’da başlamasıyla birlikte, ödemelerin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında hesaplara geçmesi planlanıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu tüm emekliler, ikramiyelerini bayram öncesinde alacak.

16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek.

Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.

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