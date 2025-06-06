Kurbanın hangi güne kadar kesileceği merak ediliyor. Birçok vatandaş 'Kurban 3. gün kesilir mi?' 'Kurban 4. gün kesilir mi?' sorusuna yanıt arıyor. Kurbanlık hayvan nasıl kesilir?" gibi soruların yanıtları, hem dini yükümlülükleri yerine getirmek hem de doğru bir uygulama yapmak açısından büyük önem taşıyor. İşte kurbanın kesilebileceği günler...
Kurban en son ne zaman kesilir?
Kurban bayramında Müslümanlar kurban kesmektedir. Kurbanın bayram namazı kılındıktan herhangi bir zamanda kesilmesi gerekmektedir. Kurban, bayram namazı kılındıktan sonra dilenen herhangi bir vakitte kurban kesilebilir. Arefe günü kesim günü olarak kabul edilmez. Bayram namazından 4. günün gün batımına kadar kesilen kurbanlar Şafilere göre kabul edilmektedir. Bu süre Hanefi mezhebinde 3. güne kadar geçerlidir.
Kurban 3. Gün ya da 4. Gün Kesilebilir mi?
Kurban 3. gün ya da 4. gün batımına kadar kesilmektedir. Şafilere göre; 4. günün gün batımına kadar kesilen kurbanlar Hanefi mezhebine göre 3. güne kadar kesilmektedir.
Kurban Bayramı Ne Zaman?
Bu sene Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma günüdür. Bayram, yaz başında kutlanacak ve 4 gün sürecektir. Tatil planları için şimdiden hazırlanabilirsiniz. Tarih Diyanet tarafından açıklanmıştır.
Kimler kurban kesmekle yükümlü?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.
Kurban kesimi nasıl olmalıdır?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usûlüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, kanın akıp boşalmasını beklemeden hayvanın omuriliğinin hemen kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına ve derisinin yüzülmesi gibi diğer işlemlere başlanmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
e) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.