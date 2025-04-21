Kurban fiyatlarını araştıran vatandaşlar, kurban fiyatları belli oldu mu, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. 2025 kurban fiyatlarının ne kadar olduğu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz yıla oranla büyük bir artış gösteren fiyatlar, 2025'te de yükselişini sürdürecek gibi görünüyor. 2025 yılı için kurbanlık fiyatları henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, hayvan pazarlarında fiyatlar şekillenmeye başladı. Uzmanlar, arz-talep dengesindeki değişikliklerin fiyatları yukarı yönlü etkilediğini belirtiyor. Peki, bu yıl kurbanlık hisse fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? İşte Yurtiçi- yurtdışı tosun, koç, koyun, dana, keçi, inek kurbanlık hisse fiyatları haberimizde.

1 /9 Ramazan Bayramı bitti, Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşın gündemini kurbanlıklar almaya başlarken, fiyatlar da yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte 2025 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hisse fiyatları.

2 /9 2025 KURBANLIK HİSSE FİYATI NE KADAR?

2025 yılında büyükbaş hayvan hisse fiyatlarının ortalama olarak 80.000 TL ile 160.000 TL arasında değişmesi bekleniyor. Ancak, hayvanın cinsine, yaşına ve beslenme koşullarına göre bu fiyatlar farklılık gösterebilir. Daha uygun bütçeli vatandaşlar için 70.000 TL'den başlayan seçenekler de mevcut. Ancak, özel beslenmiş ve daha büyük hayvanlar için fiyatlar 180.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

3 /9 Bayram yaklaştıkça, kurban fiyatları da hem alıcılar hem de satıcılar için daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

4 /9 2025 YILI KURBAN SATIŞ FİYATLARI Hisse Satış Fiyatları (Tosun) 30 kg 22.000 TL 35 kg 25.000 TL 70 kg 49.000 TL Canlı Satış Kantar Fiyatları (Tosun) Kg Fiyatı 365 TL



5 /9 Büyükbaş kurbanlıklar genellikle 7 hisseye bölünüyor. Bu durumda, hisse başına düşen maliyet 14.000 TL ile 21.000 TL civarında olabilir. Büyükbaş hayvanların tercih edilme nedeni, daha fazla et vermesi ve paylaşım için uygun olması.

6 /9 2025 Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları Küçükbaş kurbanlıklar, tek kişi veya küçük aileler tarafından tercih edilen bir seçenek. 2024’te küçükbaş kurbanlık fiyatları, ortalama 7.000 TL ile 15.000 TL arasında değişmişti. 2025 yılında ise bu fiyatların 10.000 TL ile 20.000 TL aralığına yükselmesi öngörülüyor. Küçükbaş kurbanlık türlerine göre tahmini fiyatlar şu şekilde: Koyun: 10.000 TL - 16.000 TL Koç: 12.000 TL - 20.000 TL Keçi: 9.000 TL - 15.000 TL Küçükbaş hayvanlar, büyükbaşlara göre daha uygun fiyatlı olsa da, et verimi açısından daha az olduğu için genellikle bireysel kesimlerde tercih ediliyor.



7 /9 Kurbanlık fiyatları bölgeden bölgeye, hayvanın durumuna ve cinsine göre de değişiklik göstermektedir.

8 /9 Kurban keserken nelere dikkat edilmeli?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, kurban keserken şu hususlara dikkat edilmeli: - Hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekli. - Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmeli. Kurban edilecek hayvana acı çektirmemeli ve eziyet edilmemeli. - Hayvanlar uzman kişiler tarafından kesilmeli. - Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalı. - Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmeli.











