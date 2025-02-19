Programın eğitim ve iş deneyimini birleştiren bir model olduğuna değinen Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Bu programın en büyük artılarından biri eğitim ve iş deneyimini birleştiren bir model olmasıdır. Haftanın 3 günü, günde 7,5 saat çalışma imkanı sunan bu sistem, gençlerimize hem akademik başarılarını sürdürebilmeleri hem de mesleki yetkinlik kazanmaları için ideal bir denge sunuyor. Üstelik aylık yaklaşık 13 bin lira gibi önemli bir gelir elde etmelerine olanak tanıyan bu program, öğrencilerimizin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlayarak onların geleceğe daha güvenle bakmalarına destek oluyor."