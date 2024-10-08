Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zamana kadar yapılacak? GSB 2024 KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu nasıl yapılacak? KYK burs başvuru ekranına nasıl girilir? İşte, burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin detaylar…
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, GSB burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu. Duyurunun ardından adaylar burs ve kredi başvuruları için başvuru ekranına yöneldi.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?
8 Ekim'de başlayan 2024 KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim saat 23.59'a kadar yapılacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2024 KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
BURS VE KREDİ BAŞVURULARI AYNI EKRANDAN ALINACAK
KYK başvuruları sonucunda geri ödemesiz burs almaya hak kazanan öğrenciler not ortalaması şartını ve diğer kriterleri sağladığı takdirde eğitim hayatı boyunca burs almaya devam ediyor.
Öğrenim kredisi ise geri ödemeli olduğundan mezun olunan tarihten 2 yıl sonra taksitler şeklinde ödeniyor.
Burs verilecek öğrenci belirlenirken eğitim alınan şehir, öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu ve diğer kriterler baz alınıyor.
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılarak gerçekleştirilecek.
ÖĞRENCİ BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
Öğrencinin başarısız olması, öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alması durumunda burs ödemeleri kesilmektedir. Benzer şekilde öğretim kurumunun kapatılması, bakanlığa ait yurtlardan çıkarılma cezası alması, kesin hükümle mahkum olması ve hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi gibi durumlarda burs kesilir.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz net bir rakam belirlenmedi. Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 TL'den 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 TL'den 4000 TL'ye doktora öğrencileri için 3750 TL'den 6000 TL'ye çıkarılmıştı.