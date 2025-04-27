Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan sınav takvimine göre, 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi belli oldu. Adaylar başvurularını 2-16 Nisan tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden tamamladı. LGS bu sene 15 Haziran günü uygulanacak. 1. nakiller tercih başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Peki LGS ne zaman, sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanır? İşte, MEB takvimi detayları.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ait sınav takvimini yayımlayarak LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi de belli olmuştu. MEB tarafından gerçekleştirilecek Lise Sınavı için başvuru ekranı 2-16 Nisan tarih aralığında açılmıştı. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS 2025 sınavı Haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki LGS ne zaman yapılacak? 2025 LGS sınavına kaç gün kaldı? İşte, MEB takvimi detayları.
2025 LGS NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bu sene 15 Haziran günü uygulanacak.
LGS SAAT AÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK MERKEZİ SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU SORULACAK?
LGS sınavının birinci oturumu 09:30'da başlayacak ve ikinci oturum da 11:30'da yapılacak. 50 soruluk ilk oturum 75 dakika, 40 sorudan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Öğrencilerin sınava girecekleri okul, sınıf ve sıra detaylarının bulunduğu sınav giriş belgeleri ise 4 Haziran'da erişime açılacak. Belgeleri okul müdürlükleri teslim alacak ve öğrencilere verecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları da www.meb.gov.tr adresi üzerinden 11 Temmuz günü duyurulacak.
LGS OKUL TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tercih süreci de 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta duyurulacak.
LGS 2025 NAKİL TARİHLERİ
4-6 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları
8 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları
8-12 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları
14 Ağustos 2025 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları
15-21 Ağustos 2025 Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrencilerin Başvuruları
22 Ağustos 2025 İl/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmenin Tamamlanması.