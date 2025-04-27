Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan sınav takvimine göre, 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi belli oldu. Adaylar başvurularını 2-16 Nisan tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden tamamladı. LGS bu sene 15 Haziran günü uygulanacak. 1. nakiller tercih başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Peki LGS ne zaman, sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanır? İşte, MEB takvimi detayları.

1 /7 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ait sınav takvimini yayımlayarak LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi de belli olmuştu. MEB tarafından gerçekleştirilecek Lise Sınavı için başvuru ekranı 2-16 Nisan tarih aralığında açılmıştı. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS 2025 sınavı Haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki LGS ne zaman yapılacak? 2025 LGS sınavına kaç gün kaldı? İşte, MEB takvimi detayları.

2 /7 2025 LGS NE ZAMAN? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bu sene 15 Haziran günü uygulanacak.

3 /7 LGS SAAT AÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK MERKEZİ SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU SORULACAK? LGS sınavının birinci oturumu 09:30'da başlayacak ve ikinci oturum da 11:30'da yapılacak. 50 soruluk ilk oturum 75 dakika, 40 sorudan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.

4 /7 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI? Öğrencilerin sınava girecekleri okul, sınıf ve sıra detaylarının bulunduğu sınav giriş belgeleri ise 4 Haziran'da erişime açılacak. Belgeleri okul müdürlükleri teslim alacak ve öğrencilere verecek.

5 /7 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS sonuçları da www.meb.gov.tr adresi üzerinden 11 Temmuz günü duyurulacak.

6 /7 LGS OKUL TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Tercih süreci de 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta duyurulacak.