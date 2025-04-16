2 Nisan'da başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları başvuruları 16 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Sınava girecek öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Peki LGS ne zaman yapılcak, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav saat kaçta başlayacak, sınavda kaç soru sorulacak? İşte detaylar.
LGS 2025 için geri sayım sürerken, sınavın son başvuru tarihi öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Sınava katılmak isteyen öğrencilerin, belirtilen tarihler arasında e-Okul sistemi üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, LGS son başvuru tarihi ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2025 LGS ne zaman yapılcak, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav saat kaçta başlayacak, sınavda kaç soru sorulacak?
LGS başvuruları ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru tarihleri belli oldu.
Kılavuza göre 2025 LGS başvuruları, 16 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Başvurular, 17 Nisan'a kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.
LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Fotoğraflı LGS sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda ilan edilecek. Belgeler, okul müdürlüklerince onaylandıktan sonra öğrencilere verilecek.
LGS ne zaman yapılacak?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 15 Haziran'da yapılacak merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak.
LGS sınavı kaçta başlayıp kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak?
Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.
LGS Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Sınav takvimine göre; sonuçlar 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri, 14 ile 24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.