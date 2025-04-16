Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
2025 LGS için geri sayım başladı: Bugün son gün! Başvurular e-Okul üzerinden yapılacak

2025 LGS için geri sayım başladı: Bugün son gün! Başvurular e-Okul üzerinden yapılacak

15:4916/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>2025 LGS ne zaman?</p>
2025 LGS ne zaman?

2 Nisan'da başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları başvuruları 16 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Sınava girecek öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Peki LGS ne zaman yapılcak, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav saat kaçta başlayacak, sınavda kaç soru sorulacak? İşte detaylar.

LGS 2025 için geri sayım sürerken, sınavın son başvuru tarihi öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Sınava katılmak isteyen öğrencilerin, belirtilen tarihler arasında e-Okul sistemi üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, LGS son başvuru tarihi ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2025 LGS ne zaman yapılcak, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav saat kaçta başlayacak, sınavda kaç soru sorulacak?

LGS başvuruları ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru tarihleri belli oldu.

Kılavuza göre 2025 LGS başvuruları, 16 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Başvurular, 17 Nisan'a kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.


LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Fotoğraflı LGS sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda ilan edilecek. Belgeler, okul müdürlüklerince onaylandıktan sonra öğrencilere verilecek.

LGS ne zaman yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 15 Haziran'da yapılacak merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak.

LGS sınavı kaçta başlayıp kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak?

Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

LGS Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sınav takvimine göre; sonuçlar 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri, 14 ile 24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

#LGS
#LGS başvurusu
#MEB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak şartları neler olacak kimler başvuracak 1.20 oranlı ev kredisinde son durum ne?