LGS 2025 için geri sayım sürerken, sınavın son başvuru tarihi öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Sınava katılmak isteyen öğrencilerin, belirtilen tarihler arasında e-Okul sistemi üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, LGS son başvuru tarihi ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2025 LGS ne zaman yapılcak, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav saat kaçta başlayacak, sınavda kaç soru sorulacak?