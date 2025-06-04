LGS sınav tarihi 2025 için geri sayım devam ediyor. 2025 LGS sınav yerleri ve tarihi adaylar tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Liselere Geçiş Sınavı'na 8. sınıf öğrencileri katılacak. Öğrenciler sınav puanlarına göre lise tercihi yapacaklar. 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? İşte LGS sınav tarihi ve diğer ayrıntılar.

1 /9 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Haziran ayında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın başvuru işlemleri "e-Okul" üzerinden tamamlandı. Peki, LGS ne zaman yapılacak? 2025 LGS sınavına kaç gün kaldı? MEB takvimi? İşte Lise Giriş Sınavı tarihi hakkında detaylı bilgiler...

2 /9 LGS NE ZAMAN?

LGS sınavı 15 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

3 /9 LGS'YE KAÇ GÜN VAR?

LGS sınavına 4 Haziran 2025 tarihi itibariyle 11 gün kaldı.

4 /9 LGS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

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5 /9 LGS OTURUMU SAAT KAÇTA? LGS 15 Haziran Pazar günü uygulanacak. İlk oturum saat 09.30'da ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.





6 /9 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

Merkezî sınavın birinci oturumu sözel alanda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.





7 /9 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Merkezî sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

8 /9 TERCİH YERLEŞTİRME VE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

