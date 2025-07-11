Son dakika: 2025 LGS sınav sonuçları açıklanıyor. LGS sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı 2025 MEB.gov.tr için son dakika tarih ve saat açıklaması öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin merakla beklediği LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı saati ve tarihi paylaştı. Öğrenciler puanlarını MEB'in resmi internet adresi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 2025 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, LGS sınav sonucu sorgulama ekranı.

1 /7 MEB 2025 LGS takvimine göre LGS sınav sonuçları temmuz ayında ilan edilecek. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra ise LGS tercih süreci başlayacak. Öte yandan gündeme gelen iddiaların ardından LGS iptal edilecek mi? sorusunun yanıtına yönelik Bakan Tekin'den açıklama geldi. Gözler şimdi 'LGS sonuçları açıklandı MEB.gov.tr' duyurusunda... Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? LGS tercih tarihi ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte, MEB takvimi ile LGS sınav sonuç tarihi ve konu hakkında ayrıntılar...

2 /7 LGS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!

15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü (bugün) açıklanacak.

3 /7 LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

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4 /7 SONUÇLARA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

5 /7 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, aynı gün yayımlanacak. Tercih işlemleri ise 14 Temmuz'da başlayacak, 24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.







6 /7 LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.





