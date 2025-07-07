LGS SONUÇ TARİHİ DUYURUSU: LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında, bu hafta açıklanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları için bekleyiş sürüyor. 1 milyondan fazla öğrencinin katılım sağladığı sınav sonrası gözler, MEB’in duyurduğu sonuç açıklama takvimine çevrildi. Öğrenciler ve veliler, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla takip ediyor.

1 /4 Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü LGS 2025 sınavının ardından şimdi sırada sonuç heyecanı var. Ortaöğretime geçişte belirleyici rol oynayan merkezi sınav sonrası öğrenciler “LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı sınav takvimi doğrultusunda sonuç tarihi netleşmiş durumda.

2 /4 LGS SONUÇ TARİHİ LGS sonuçları, 11 Temmuz'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

3 /4 Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirmeyle belirlenecek.