Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
LGS SONUÇ TARİHİ DUYURUSU: LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında, bu hafta açıklanır mı?

LGS SONUÇ TARİHİ DUYURUSU: LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında, bu hafta açıklanır mı?

12:147/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları için bekleyiş sürüyor. 1 milyondan fazla öğrencinin katılım sağladığı sınav sonrası gözler, MEB’in duyurduğu sonuç açıklama takvimine çevrildi. Öğrenciler ve veliler, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla takip ediyor.

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü LGS 2025 sınavının ardından şimdi sırada sonuç heyecanı var. Ortaöğretime geçişte belirleyici rol oynayan merkezi sınav sonrası öğrenciler “LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı sınav takvimi doğrultusunda sonuç tarihi netleşmiş durumda.

LGS SONUÇ TARİHİ

LGS sonuçları, 11 Temmuz'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirmeyle belirlenecek.

LGS TERCİH TAKVİMİ

LGS sonuçları ardından tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz

2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

#LGS
#LGS sonuç tarihi
#LGS sonuçları ne zaman açıklanacak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM kayıt tarihi açıklandı