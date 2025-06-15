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LGS soru ve cevapları 2025: MEB LGS sınavı sözel ve sayısal soru kitapçığı soruları cevap anahtarları PDF indirme ve görüntüleme linki

LGS soru ve cevapları 2025: MEB LGS sınavı sözel ve sayısal soru kitapçığı soruları cevap anahtarları PDF indirme ve görüntüleme linki

10:1315/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>LGS soru ve cevapları</p>
LGS soru ve cevapları

LGS sınavı başladı. Merkezi sınava 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuru yaptı. Bugün gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, binlerce öğrenci ve velisi, LGS soru ve cevapları yayınlandı mı?sorusunun cevabını merakla araştırıyor. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler MEB 2025 LGS soru ve cevapları açıklandı mı, LGS sözel ve sayısal soru kitapçıkları soruları ve cevap anahtarları öğrenme ve PDF indirme linki.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen merkezi sınav başladı. LGS'ye giren adaylar sınavın ardından soru ve cevaplarına yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 15 Haziran’da uygulanan LGS sınavının Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil, matematik ve fen bilimlerini içeren soru kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları yenisafak.com'da. LGS soru ve cevap anahtarı PDF indirme ve görüntüleme linki burada.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS merkezi sınavının ilk oturumu başladı. 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda uygulanıyor. Bu çerçevede sınavın 1'inci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Öğrenciler bu oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden sorumlu olacak.

Sınavın ilk oturumu saat 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek. Öğrenciler, ikinci oturumda da matematik ve fen bilimleri sorularını cevaplayacak. Hem öğrencilerin hem de velilerin gözü 2025 LGS sözel ve sayısal soru kitapçıkları soru ve cevap anahtarında.

2025 LGS Soru ve Cevap Anahtarları Yayınlandı Mı?

LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayınlanması bekleniyor. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor.


LGS 2025 Sözel Alan Soru ve Cevap Anahtarı İçin Tıklayınız 

LGS 2025 Sayısal Alan Soru ve Cevap Anahtarı İçin Tıklayınız !

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS Tercih ve Yerleştirme İşlemleri Ne Zaman Yapılacak?

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih tarihleri