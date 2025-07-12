Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından LGS tercih kılavuzu adayların erişimine açıldı. 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak tercih işlemleri e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, MEB ile LGS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, lise tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte MEB 2025 lise tercih kılavuzu indirme ekranı
LGS tercih kılavuzu MEB tarafından yayımlandı.15 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS sonuçları 11 Temmuz Cuma bugün erişime açıldı. Adaylar aldıkları puan ve yüzdelik dilimlere göre tercihlerini 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek. e-Okul tercih robotu üzerinden adaylar merkezi ve yerel yerleştirmeye yönelik bilgilere erişim sağlayabilecek.
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
15 Haziran 2025 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları, https://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.
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LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!
LGS tercih kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca, "2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, aynı gün yayımlanacak.
Tercih işlemleri ise 14 Temmuz'da başlayacak, 24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
MERKEZÎ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla "Okul Başarı Puanı (OBP)" üstünlüğüne; sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki "Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)" üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.
Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.
LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek ve yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 okul tercih edebilecek.