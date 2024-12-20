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Marmaray Durak İsimleri- Gebze- Halkalı Hattındaki İstasyon Adları

Marmaray Durak İsimleri- Gebze- Halkalı Hattındaki İstasyon Adları

Tuğba Güner
15:1920/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Marmaray veya B1 (Halkalı – Gebze & Ataköy – Pendik) Banliyö Treni, Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli illerinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. Marmaray durakları, Halkalı ile Gebze Marmaray Durağı arasında 43 istasyona konumlanmıştır. Marmaray Gebze- Halkalı hattındaki durak isimleri haberimizde.

Marmaray Durakları; TCDD’ye ait trenlerin Gebze ile İstanbul Halkalı arasında duruş yaptığı ve ayrıca yolcuların bekleme yaptığı duraklardır. Güzergahı İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere 76,6 kilometre uzunluğunda ve 43 istasyona sahiptir. İşte Marmaray durak isimleri...

Marmaray Güzergahı


Gebze Halkalı Marmaray hangi duraklardan geçiyor? İstanbul Halkalı’dan İlk hareketini yapan Marmaray Sırasıyla Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, veya Üsküdar’da durur. Devamında Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Kocaeli’nde Darıca ve Gebze duraklarından gecmektedir. Bu hat 43 duraktan oluşmaktadır.

Marmaray Durak İsimleri


Halkalı İstasyonu

Mustafa Kemal İstasyonu

Küçükçekmece İstasyonu

Florya İstasyonu

Florya Akvaryum İstasyonu

Yeşilköy İstasyonu

Yeşilyurt İstasyonu

Ataköy İstasyonu

Bakırköy İstasyonu

Yenimahalle İstasyonu

Zeytinburnu İstasyonu

Kazlıçeşme İstasyonu

Yenikapı İstasyonu

Sirkeci İstasyonu

Üsküdar İstasyonu

Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

Söğütlüçeşme İstasyonu

Feneryolu İstasyonu

Göztepe İstasyonu

Erenköy İstasyonu

Suadiye İstasyonu

Bostancı İstasyonu

Küçükyalı İstasyonu

İdealtepe İstasyonu

Süreyya Plajı İstasyonu

Maltepe İstasyonu

Cevizli İstasyonu

Atalar İstasyonu

Başak İstasyonu

Kartal İstasyonu

Yunus İstasyonu

Pendik İstasyonu

Kaynarca İstasyonu

Tersane İstasyonu

Güzelyalı İstasyonu

Aydıntepe İstasyonu

İçmeler İstasyonu

Tuzla İstasyonu

Çayırova İstasyonu

Fatih İstasyonu

Osmangazi İstasyonu

Darıca İstasyonu

Gebze İstasyonu

Marmaray Güzergah Haritası

Marmaray Sefer Aralığı


Halkalı Gebze Arası 15 dk, ayrıca Pendik – Ataköy Arası 8 dk aralıklarla sefer yapılmaktadır.

Marmaray Duraklar Arası Kaç Dakika?


Gebze Halkalı hattında İstasyonlar arası süre durak uzaklıklarına göre değişmektedir. Trenler duraklarda genellikle 60 saniye ile 2 dakika arasında bekleme yapabilmektedir.

Marmaray ile İstanbul Boğazını 4 dakikada geçer, devamında 76,6 kilometrelik Gebze Halkalı arasını 108 dakikada tamamlayabilirsiniz.


Marmaray En Son Nereye Kadar Gidiyor?


Halkalı'dan başlayan Marmaray en son Gebze'ye kadar uzanmaktadır.

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