Marmaray Durakları; TCDD’ye ait trenlerin Gebze ile İstanbul Halkalı arasında duruş yaptığı ve ayrıca yolcuların bekleme yaptığı duraklardır. Güzergahı İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere 76,6 kilometre uzunluğunda ve 43 istasyona sahiptir. İşte Marmaray durak isimleri...