Marmaray veya B1 (Halkalı – Gebze & Ataköy – Pendik) Banliyö Treni, Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli illerinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. Marmaray durakları, Halkalı ile Gebze Marmaray Durağı arasında 43 istasyona konumlanmıştır. Marmaray Gebze- Halkalı hattındaki durak isimleri haberimizde.
Marmaray Durakları; TCDD’ye ait trenlerin Gebze ile İstanbul Halkalı arasında duruş yaptığı ve ayrıca yolcuların bekleme yaptığı duraklardır. Güzergahı İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere 76,6 kilometre uzunluğunda ve 43 istasyona sahiptir. İşte Marmaray durak isimleri...
Marmaray Güzergahı
Gebze Halkalı Marmaray hangi duraklardan geçiyor? İstanbul Halkalı’dan İlk hareketini yapan Marmaray Sırasıyla Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, veya Üsküdar’da durur. Devamında Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Kocaeli’nde Darıca ve Gebze duraklarından gecmektedir. Bu hat 43 duraktan oluşmaktadır.
Marmaray Durak İsimleri
Halkalı İstasyonu
Mustafa Kemal İstasyonu
Küçükçekmece İstasyonu
Florya İstasyonu
Florya Akvaryum İstasyonu
Yeşilköy İstasyonu
Yeşilyurt İstasyonu
Ataköy İstasyonu
Bakırköy İstasyonu
Yenimahalle İstasyonu
Zeytinburnu İstasyonu
Kazlıçeşme İstasyonu
Yenikapı İstasyonu
Sirkeci İstasyonu
Üsküdar İstasyonu
Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
Söğütlüçeşme İstasyonu
Feneryolu İstasyonu
Göztepe İstasyonu
Erenköy İstasyonu
Suadiye İstasyonu
Bostancı İstasyonu
Küçükyalı İstasyonu
İdealtepe İstasyonu
Süreyya Plajı İstasyonu
Maltepe İstasyonu
Cevizli İstasyonu
Atalar İstasyonu
Başak İstasyonu
Kartal İstasyonu
Yunus İstasyonu
Pendik İstasyonu
Kaynarca İstasyonu
Tersane İstasyonu
Güzelyalı İstasyonu
Aydıntepe İstasyonu
İçmeler İstasyonu
Tuzla İstasyonu
Çayırova İstasyonu
Fatih İstasyonu
Osmangazi İstasyonu
Darıca İstasyonu
Gebze İstasyonu
Marmaray Güzergah Haritası
Marmaray Sefer Aralığı
Halkalı Gebze Arası 15 dk, ayrıca Pendik – Ataköy Arası 8 dk aralıklarla sefer yapılmaktadır.
Marmaray Duraklar Arası Kaç Dakika?
Gebze Halkalı hattında İstasyonlar arası süre durak uzaklıklarına göre değişmektedir. Trenler duraklarda genellikle 60 saniye ile 2 dakika arasında bekleme yapabilmektedir.
Marmaray ile İstanbul Boğazını 4 dakikada geçer, devamında 76,6 kilometrelik Gebze Halkalı arasını 108 dakikada tamamlayabilirsiniz.
Marmaray En Son Nereye Kadar Gidiyor?
Halkalı'dan başlayan Marmaray en son Gebze'ye kadar uzanmaktadır.