Milyonlarca İstanbullunun kullandığı Marmaray ücretlerine zam geldi. 2025 Marmaray ücretleri kaç TL oldu? sorusu merak kazandı. Bu zamla birlikte Marmaray tam parkur ücreti 44 TL’den, 59,76 TL'ye yükseldi.
MARMARAY TAM BİLET NE KADAR OLDU?
Zam sonrası Marmaray tam parkur ücreti 44 TL’ydi.
Zamla birlikte 59.76’ya yükseldiğini söyleyebiliriz.
İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri Listesi 2025
Tam Bilet: 27 TL
Öğrenci Bileti: 13,17 TL
Öğretmen ve 60 Yaş Üzeri: 19,33 TL
Öğrenci Abonman: 381,37 TL
Tam Abonman: 2.118 TL
Metrobüs Tam Bilet: 40,068 TL
Metrobüs Öğretmen ve 60 Yaş Üzeri: 21,97 TL
Metrobüs Öğrenci: 13,17 TL