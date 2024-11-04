Memur zammı hesaplama tablosu son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Her yıl iki kez enflasyon farkı alan memur ve memur emeklilerinin yanı sıra, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de enflasyona paralel olarak zam hakkı kazanıyor. Toplu sözleşme oranı ile 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen memur maaş zammı için kritik veriler gelmeye başladı. 4 aylık enflasyon farkı Ekim ayı enflasyon rakamlarının son dakika açıklanmasıyla netleşti. Peki, 2025 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, öğretmen, polis, hemşire en düşük memur maaş zammında son durum...
Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, zam oranları da netlik kazandı. Peki 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu ve 2025 yılı için memur ve emekli zammı ne olacak?
EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 2,88 seviyesinde artarken yıllık enflasyon yüzde 48,58 seviyesinde gerçekleşti.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,58, aylık yüzde 2,88 arttı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık zam farkını elde etmiş oldu.
Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1,87 olarak açıklandı.
Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 1,87 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 7.99 kümülatif zam meydana gelecek.
Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
4 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine göre, ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 yükseliş kaydetti.
Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 4 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 12.06'lık zammı hak etmiş oldu.
2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.
Ekim sonu itibarıyla bu rakam yüzde 12,06'yı aşmış durumda.
Net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak.