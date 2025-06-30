5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılının ilk beş ayında Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış şöyle gerçekleşti:

Ocak: %5,03

Şubat: %2,27

Mart: %2,46

Nisan: %3,00

Mayıs: %1,53

Bu verilere göre ilk 5 aylık enflasyon toplamı yaklaşık %15,09 oldu. Haziran ayı verisiyle birlikte bu oran daha da artacak ve memur ile emeklilerin zam oranı kesinleşecek.























