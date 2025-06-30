Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala, milyonlarca emeklinin gözü Temmuz’da yapılacak zam oranında. İlk beş aylık enflasyon %15,09 düzeyindeyken, Merkez Bankası’nın anketlerine göre Haziran’da %1,5‑2 civarı bir oran daha eklenebilir; bu da emeklilere tek seferde yaklaşık %17’ye yakın bir artış getirme ihtimalini gündeme taşıyor. Bu gelişme, SSK, Bağ‑Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışta kritik bir eşik oluşturuyor. Peki, Emekliye yüzde 17 artış gelir mi? Ne kadar zam yapılacak? Temmuz 2025 4A,4B,4C SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammında yaşanan son gelişmeler
Türkiye'de artan enflasyon, yükselen yaşam maliyeti ve dalgalı ekonomik göstergeler emekli vatandaşların maaşlarına yapılacak Temmuz zammını daha da kritik hale getirdi. Peki son enflasyon rakamları ışığında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ne kadar zam alacak? Kök maaşlara mı, yoksa taban maaşlara mı odaklanılacak?
İŞTE 6 AYLIK ENFLASYON İÇİN EN GÜÇLÜ BEKLENTİ!
Peki maaşlara ne kadar zam olacak? En düşük emekli aylığı için beklentiler ne? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Haziran ayı enflasyon tahmini Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yüzde 1,61 olarak açıklandı. Mayıs ayına kadar kesinleşen yüzde 15,09’luk enflasyon ile Haziran ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,61 üzerinden değerlendirildiğinde yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisinin yüzde 16,94 civarında çıkması muhtemel gözüküyor.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ZAM ORANI
Yılda iki defa emeklilere enflasyon oranı üzerinden kök aylıklarına maaş farkı gelmektedir. Maaş zammı için bir bant aralığı vermek gerekirse emeklilerimize %16 ile %18 arasında fark oluşacağını tahmin ediyorum. Eğer Merkez Bankası anketini baz alırsak da SSK ve Bağkur emeklilerine maaş zammı %16,94 civarında oluşacaktır.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli aylığı kanunla belirlenmektedir. Oluşan enflasyon farkları kök aylıklara iyileştirme olarak eklenmektedir. Eğer kök maaşlar belli bir rakamın altında kalırsa taban aylık dediğimiz fark Hazine tarafından karşılanmaktadır. Hükümet geçen dönemki maaş politikasını aynı şekilde devam ettirirse 14.469 TL olan taban aylıkların 16.920 TL’ye gelmesi mümkün gözüküyor.”
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılının ilk beş ayında Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış şöyle gerçekleşti:
Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
Nisan: %3,00
Mayıs: %1,53
Bu verilere göre ilk 5 aylık enflasyon toplamı yaklaşık %15,09 oldu. Haziran ayı verisiyle birlikte bu oran daha da artacak ve memur ile emeklilerin zam oranı kesinleşecek.
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ARA ZAM MÜJDESİ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti Milletvekilleriyle yaptığı görüşmede emeklilerin taleplerini dile getirip "En düşük emekli maaşı" ile ilgili Temmuz ayında düzenleme yapılacağı sinyalini verdi. Ancak Bakanlık kaynaklarından konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
ENFLASYONA GÖRE ARTIŞ DEĞERLENDİRİLECEK
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz’da enflasyon rakamlarını açıklaması ile beraber 6 aylık enflasyon belli olacak.Enflasyonun belli olmasıyla beraber en düşük emekli aylığında yapılacak artışın değerlendirilmesi için bir toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bir araya gelmesi öngörülüyor.