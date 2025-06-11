Memura zamlı maaş listesi ortaya çıktı! 4A, 4B, 4C ve memura 4 farklı temmuz zammı hesaplandı

Temmuz 2025 memur ve emekli maaş zammına ilişkin hesaplamalar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Haziran’da açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte hız kazandı. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan zam oranı için ilk 5 aylık veriler artık belli. Memur emeklileri için toplu sözleşme farkı da eklenecek olan Temmuz zammı, hem kamu çalışanları hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu, en düşük emekli maaşı ne kadar artacak?

1 /7 Haziran ayının ortasına yaklaşılırken memur ve emekliler için zam hesapları hız kazandı. TÜİK’in 3 Haziran’da yayımladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte Temmuz maaş artışlarına dair tablo netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon farkı büyük ölçüde belirlenirken, gözler şimdi son veride ve kesin zam oranında. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar zam alacak? İşte detaylı hesaplama tablosu ve Temmuz zammına dair tüm gelişmeler…

2 /7 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK? Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. TÜİK'in verilerine göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1.53 oranında gerçekleşti.

3 /7 SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte beşinci zam oranı da belli olmuş oldu. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da yüzde 3, Mayıs'ta da yüzde 1.53 olarak gerçekleşti.

4 /7 Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı 15.1 oldu. Memurlar için ise aynı dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 8.58 olarak hesaplandı. Bundan sonraki süreçte geriye kalan Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.

5 /7 Memur ve memur emeklilerine ise beş aylık enflasyon verisine göre 14.01 zam yapılacak.

6 /7 MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.