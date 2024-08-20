Ekonomistler, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor. Yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 45 olarak tahmin ediliyor. AA Finans'ın 13 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette de katılımcıların tamamı faizin yüzde 50'de sabit kalmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.







