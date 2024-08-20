Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantı bugün yapılacak. Toplantı sonrası faiz oranı açıklanacak. Eylül ayına az bir süre kala Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi güçlenirken bir yandan da gözler TCMB'nin faiz toplantısından çıkacak kararda. Peki Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Piyasaların beklentisi ne?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), geçen ayki son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu. Gözler TCMB’nin bu ayki faiz toplantısında. İşte, TCMB Ağustos PPK toplantı tarihi...
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bu ayki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, bugün gerçekleştirilecek. Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da ilan ediliyor.
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLACAK?
Merkez Bankası faiz kararı 20 Ağustos Salı günü yapılan Para Politikası Kurulu PPK toplantısı sonrasında belli olacak. TCMB’nin bir önceki toplantıda olduğu gibi faizi sabit tutması bekleniyor.
Ekonomistler, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor. Yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 45 olarak tahmin ediliyor. AA Finans'ın 13 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette de katılımcıların tamamı faizin yüzde 50'de sabit kalmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.
Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini sonuncusu mart ayında olmak üzere 4 bin 150 baz puan yükseltti.
TCMB, yüzde 50 seviyesindeki politika faizi ile sıkı para politikası duruşunun enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar devam edeceğini belirtti.
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mayıs'ta yıllık yüzde 75,45'te zirve yaptıktan sonra baz etkisinin de katkısıyla düşüşe geçerek temmuz ayında yüzde 61,78 olarak gerçekleşti. TCMB bu düşüşün yıl sonunda yüzde 38'e ulaşacağını öngörürken piyasa beklentisi düşüşün yüzde 42,2'de kalacağı yönünde.
Merkez Bankası PPK toplantıları önümüzdeki dönemlerde şu günlerde gerçekleşecek:
20 Ağustos 2024
19 Eylül 2024
17 Ekim 2024
21 Kasım 2024
26 Aralık 2024