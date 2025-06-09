MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Merkez Bankası’nın yeni faiz kararı yaklaşıyor. Nisan ayında faizi yüzde 46’ya yükselten TCMB, Haziran ayında yeniden toplanıyor. Ekonomi çevrelerinin gözü kulağı bu toplantıdan çıkacak kararda. Başkan Yaşar Fatih Karahan’ın son açıklamalarında “enflasyon eğilimi geriledi” ifadesi dikkat çekerken, piyasalar faiz politikasında değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?