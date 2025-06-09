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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

11:079/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayı faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu’na çevrildi. Nisan ayında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkaran TCMB, bu ayki toplantısını Başkan Yaşar Fatih Karahan liderliğinde gerçekleştirecek. Enflasyonda düşüş sinyalleri gelirken, Merkez Bankası'nın kararlı duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği merakla bekleniyor. PPK toplantısı sonrası politika faizi kararı kamuoyuna açıklanacak.

Merkez Bankası’nın yeni faiz kararı yaklaşıyor. Nisan ayında faizi yüzde 46’ya yükselten TCMB, Haziran ayında yeniden toplanıyor. Ekonomi çevrelerinin gözü kulağı bu toplantıdan çıkacak kararda. Başkan Yaşar Fatih Karahan’ın son açıklamalarında “enflasyon eğilimi geriledi” ifadesi dikkat çekerken, piyasalar faiz politikasında değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu PPK takvimine göre bir sonraki faiz kararı 19 Haziran Perşembe günü açıklanacak.

NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi. 

Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti. 

TCMB, 20 Mart tarihinde gerçekleştirdiği ara toplantıda, politika faizini değiştirmezken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltmişti. 

MERKEZ BANKASI 2025 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

23 Ocak 2025

6 Mart 2025

20 Mart 2025*

17 Nisan 2025

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

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