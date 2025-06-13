Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı TCMB faiz karar tarihi

Haziran ayının gelmesiyle birlikte ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı faiz kararına odaklandı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası açıklanacak olan faiz kararı, enflasyonla mücadelede izlenecek yol haritasına yön verecek. Peki, TCMB Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı hangi tarihte yapılacak?

1 /5 Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Haziran ayına ilişkin faiz kararını merak ediyor. PPK toplantı takvimi doğrultusunda belirlenen karar tarihi, piyasaların yönü açısından büyük önem taşıyor. Gözler şimdi Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında. Peki, faiz kararı hangi gün açıklanacak?

2 /5 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB faiz kararını merak eden vatandaşların gündeminde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi var. Para Politikası Kurulu PPK takvimine göre faiz kararı 19 Haziran Perşembe günü açıklanacak.

3 /5 SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU? Son karara göre banka, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltti. Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

4 /5 BU YIL 8 TOPLANTI YAPILACAK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.