Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!





Bugün ellerini semaya, gönlünü Mevlaya aç; bugün günahlardan olabildiğince kaç; bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, gecen mübarek olsun