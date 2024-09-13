Mevlid Gecesi 14 Eylül 2024 Cumartesi günü idrak edilecek. Birlik ve beraberliğin önemli olduğu bu anlamlı günde Müslümanlar, dualı, ayetli, hadisli, resimli mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. Sosyal medya mecraları başta olmak üzerek kandil mesajları paylaşmak isteyen kişiler Mevlid Gecesi mesajları ve sözleri görselleriyle birlikte araştırıyor. İşte, Dualı, Ayetli, Hadisli, resimli Mevlid Gecesi mesajları ve sözleri...
Resimli kandil mesajları, Müslüman alemi tarafından idrak edilecek olan Mevlid Gecesi büyük öneme sahip olacak. Peygamber efendimizin dünyaya teşrif etmelerinin yıl dönümü olan bu güzel günde sevdiklerinize dualarınızı ve temennilerinizi en güzel kandil mesajı ve sözleri ile iletmeniz mümkün. Hayırlı Kandiller! sözleri Mevlid Gecesi'nde Müslümanlar arasında en güzel duaların iletilmesine vesile oluyor. Mübarek kandil gecesinde, bazen bir SMS bazen de Whatsapp'tan gönderilen kısa kandil sözleri duyguları ifade etmek için köprü olacak.
MEVLİD GECESİ MESAJLARI 2024
Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren gecenin büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.
Bu mübarek Mevlid Gecesi'nde, Peygamber Efendimiz’in şefaati üzerimize olsun. Dualarınız kabul, geceniz mübarek olsun.
Peygamber Efendimiz'in doğduğu bu mübarek gecede, tüm dualarınız kabul olsun. Mevlid Geceniz hayırlara vesile olsun.
Bu kutsal gecede, kalplerimiz imanla dolsun, dualarımız kabul olsun. Mevlid Geceniz mübarek olsun!
Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu mübarek gecede dualarınız kabul, kalpleriniz huzur dolsun. Mevlid Geceniz hayırlı olsun.
Mevlid Gecesi’nin manevi ikliminde, dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun. Geceniz mübarek olsun.
Bu özel gecede, Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail olmayı diler, Mevlid Gecenizin hayırlara vesile olmasını temenni ederim.
Bu gece Peygamber Efendimiz’in doğduğu mübarek bir gece. Dualarımızı Rabbimize sunalım, kalplerimizi huzurla dolduralım. Geceniz mübarek olsun. Geceniz nur, dualarınız kabul, kalpleriniz huzurla dolsun. Mevlid Geceniz mübarek olsun.
Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Geceniz kutlu olsun.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Bugün ellerini semaya, gönlünü Mevlaya aç; bugün günahlardan olabildiğince kaç; bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, gecen mübarek olsun