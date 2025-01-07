NİHAİ KARAR 9 ŞUBAT'TA





"Diğer balon uygulamalarında mutlaka mide içine bakılıyor" diyen Prof. Dr. Banlı, "Herhangi bir hastalık yoksa işlem uygulanıyor. Bir yıldan fazla süre mide içinde tutulması önerilmediğinden balon söndürülüyor ve endoskopik olarak çıkarılıyor. Oysa yutulabilir mide balonunun uygulaması kolay. Üstelik sadece genel cerrah ve gastroenteroloji uzmanlarının uygulamadığı ve uygun olmayan koşullarda takıldığı gözlenmiş. Bu nedenle Avrupa’da yasaklandı. Türkiye de bu yasağa riayet etti. Bu uygulama 2024 yılında Türkiye’de 6 bin 500 kişiye, Avrupa’da ise 25 bin kişiye yapıldı. AB Komisyonu yutulabilir mide balonları ile ilgili nihai kararını 9 Şubat günü verecek" ifadelerini kullandı.