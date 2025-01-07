2024 yılında Türkiye'de 6 bin 500 kişiye, Avrupa'da ise 25 bin kişiye yapılan 'mide balonu' uygulaması hakkında yeni karar çıktı. Yutulabilir mide balonu, Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yılın ilk haftasında yasaklandı. Peki, mide balonu neden yasaklandı, zararları neler? İşte nedeni...
Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni yılın ilk haftasında ülke genelinde yaygın olarak kullanılan ‘yutulabilir mide balonları’nı yasaklama kararı aldı.
Yutulabilir mide balonu yasaklandı
Sağlık Bakanlığı, yeni yılın ilk haftasında Türkiye’de zayıflamak için sıklıkla tercih edilen ‘yutulabilir mide balonları’nı yasaklama kararı aldı. Türkiye Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, "Uygulama kolay olduğundan genel cerrahi ve gastroenteroloji dışındaki uzmanların da yaptığı ve uygun olmayan koşullarda takıldığı gözlenince Avrupa’da yasaklandı. Türkiye de yasağa riayet etti" dedi.
"UYGULAMADA BİR NOKTA ATLANDI"
Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. Oktay Banlı, "Bu uygulamada balon kapsül gibi yutuluyor, mide içinde şişiyor. 5-6 ay sonra çıkarmaya gerek olmuyor ve kendiliğinden eriyor. Reklamı çok yapıldı. Kolay bir uygulama olduğu için de talep doğal olarak fazla oldu. Ancak bu uygulamada bir nokta atlandı. İşlem yaparken, organ içinde reflü, gastrit, ülser, tümör var mı yok mu görmeden kapsül yutuluyor. Bu da mide ya da bağırsak sorunlarının oluşmasına neden olabiliyor" dedi.
NİHAİ KARAR 9 ŞUBAT'TA
"Diğer balon uygulamalarında mutlaka mide içine bakılıyor" diyen Prof. Dr. Banlı, "Herhangi bir hastalık yoksa işlem uygulanıyor. Bir yıldan fazla süre mide içinde tutulması önerilmediğinden balon söndürülüyor ve endoskopik olarak çıkarılıyor. Oysa yutulabilir mide balonunun uygulaması kolay. Üstelik sadece genel cerrah ve gastroenteroloji uzmanlarının uygulamadığı ve uygun olmayan koşullarda takıldığı gözlenmiş. Bu nedenle Avrupa’da yasaklandı. Türkiye de bu yasağa riayet etti. Bu uygulama 2024 yılında Türkiye’de 6 bin 500 kişiye, Avrupa’da ise 25 bin kişiye yapıldı. AB Komisyonu yutulabilir mide balonları ile ilgili nihai kararını 9 Şubat günü verecek" ifadelerini kullandı.
MİDE BALONU NEDEN YASAKLANDI?
İlgili açıklamalarda, yutulabilir mide balonlarının 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de 6 bin 500 kişiye, Avrupa’da ise 25 bin kişiye uygulandığı belirtiliyor. Avrupa’da bu uygulamanın yasaklanmasının nedenlerinden biri olarak, uygun olmayan şartlarda ve sadece genel cerrah ve gastroenteroloji uzmanları tarafından gerçekleştirilmemesi gösteriliyor. Bu sebeplerden ötürü Türkiye de Avrupa’daki yasaklama kararına riayet ediyor. Ayrıca, AB Komisyonu’nun yutulabilir mide balonları ile ilgili nihai kararının 9 Şubat günü verileceği duyuruluyor.