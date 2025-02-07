Şaban ayı, 31 Ocak Cuma günü başladı. Şaban ayının 15'inci günü faziletli olduğu bilinen günlerdendir. Bu manevi günü değerlendirmek isteyen müslümanlar hangi güne geldiğini merak ediyorlar. Miladi takvime göre Şaban ayının 15. günü ne zaman? Urduca'da Şab-ı Berat olarak ifade edilen Şaban ayı 15'nin önemi nedir, kandil mi? Şaban ayı eyyam-ı biyd günleri ve faziletleri...
Hicri takvimin 8. ayında gerçekleşen ve Urduca'da Şab-ı Berat olarak bilinen Şaban ayının 15'inci günü önemli manevi günlerden biridir. Bu yıl Şaban ayının 15'inin ne zaman, hangi tarihe geleceği merak ediliyor.
ŞABAN AYININ 15'İ NE ZAMAN?
2025 yılı Şaban ayının 15. günü 13 Şubat Perşembe gününe denk geliyor.
ŞABAN AYININ 15'İNİN FAZİLETLERİ, ÖNEMİ NEDİR?
Şaban ayının 15'i ile ilgili en meşhur hadislerden biri şudur:
Hz. Aişe (r.a.) şöyle demiştir: "Bir gece Resûlullah'ı (s.a.v.) bulamadım, dışarı çıktım ve onu Baki'de buldum. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Allah ve Resûlünün sana haksızlık edeceğinden mi korktun?" Ben: "Ey Allah'ın Resûlü, hanımlarından bazılarının evine gitmiş olabileceğini düşündüm." dedim. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Şüphesiz Allah, Şaban ayının ortasında birinci semaya iner ve insanların günahlarını, Beni Kalb'in keçilerinin kılları kadar bile olsa bağışlar." [Tirmizi]
BERAT GECESİ NE ZAMAN?
Berat Kandili, Şaban ayının 15'i gecesi idrak ediliyor. 2025 dini günler takvimine göre Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe gününe denk geliyor.
ŞABAN AYININ 15'İNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Şaban ayı, Peygamber Efendimizin Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay olarak bilinir. Berat Kandili ise 13 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Berat Kandili ertesi gün yani cuma günü tek oruç tutulamayacağı için öncesindeki perşembe günü birlikte tutulabilir.
Her ayın 13, 14, 15'i de oruç tutulması Peygamberimizin tavsiyesi olduğu ve ayın 15'i Berat Kandili olduğu için bu üç gün de oruç tutulabilir.
Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.
EYYAM-I BİYD ORUCU FAZİLETİ
“Eyyâm-ı biyd” denilen kameri ayların 13, 14 ve 15. günleri de tutmak iyi olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Ayda 3 gün oruç tutan, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutsun! [Nesai]
Her ay, eyyâm-ı biyd’de oruç tutan kimse, yılın tamamında oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. [Nesai]