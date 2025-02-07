ŞABAN AYININ 15'İNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Şaban ayı, Peygamber Efendimizin Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay olarak bilinir. Berat Kandili ise 13 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Berat Kandili ertesi gün yani cuma günü tek oruç tutulamayacağı için öncesindeki perşembe günü birlikte tutulabilir.

Her ayın 13, 14, 15'i de oruç tutulması Peygamberimizin tavsiyesi olduğu ve ayın 15'i Berat Kandili olduğu için bu üç gün de oruç tutulabilir.

Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.







