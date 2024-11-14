MSÜ sınavı ve başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile beraber belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri öğrenci adaylarını belirlemek amacıyla düzenlenen MSÜ sınavı başvuruları ocak ayında alınmaya başlanacak. Peki, 2025 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar...

1 /5 ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 yılına ait ÖSYM sınav takvimini yayınlandı. Böylece MSÜ sınav tarihi belli oldu. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar; "2025 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ÖSYM sınav takvimi ile merak edilen tüm detaylar...

2 /5 MSÜ 2025 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM yeni sınav takvimini paylaştı. Buna göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) 23.02.2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

3 /5 MSÜ 2025 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 18.03.2025 tarihinde açıklanacak.

4 /5 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAVI 2025 BAŞVURU TARİHLERİ

MSÜ 2025 sınav başvuruları 02.01.2025-27.01.2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.