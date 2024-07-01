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İtalyan Minestrone Çorbası Nasıl Yapılır? Minestrone Çorbası Tarifi

15:10 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

İtalyan mutfağına ait Minestrone çorbası hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatiftir. İçerisine konulan birçok sebze çeşidi ile adeta şifa çorbasıdır denilebilir. Minestrone her ne kadar İtalyan tarifi olsa da bizim damak zevkimize de oldukça uygun bir yemek çeşididir. Peki, Minestrone çorbası nasıl yapılır? Hangi malzemeler konulur? İşte minestrone çorbasının tarifi...

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Meşhur İtalyan mutfağına ait miestrone çorbası bir sıcak başlangıç yemeğidir. İtalyanca çorba anlamına gelen "minestra" kelimesinden türetilmiştir. Oldukça şifalı bir çorba olan minestrone çorba tarifi için malzemeler ve yapılışının detaylarını sizler için hazıladık.


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Minestrone çorbası nasıl yapılır?


Minestrone yaklaşık 10 farklı sebzenin küçük doğranıp pişirlmesiyle yapılan bir çorbadır. İşte minestrone çorbasının malzemeleri ve yapılışının püf noktaları...

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MİNESTRONE ÇORBASI İÇİN MALZEMELER


1 adet büyük boy kuru soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet orta boy kabak

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy patates

3 dal kereviz sapı

5 adet taze fasulye ya da bakla (isterseniz)

100 gram karnabahar

1 dal pırasa

4 dal taze fesleğen

5 su bardağı sıcak tavuk suyu

Yarım su bardağı meksika fasulyesi (ya da önceden ıslatılmış kuru fasulye)

1 su bardağı boncuk makarna

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Servisi için:

İri rendelenmiş parmesan peyniri


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MİNESTRONE ÇORBASI TARİFİ


Kuru soğanı kabuğunu soyduktan sonra küp küp doğrayın.

Ezdiğiniz sarımsakları incecik kıyın.

Kabuğunu soyduğunuz patatesi iri küpler halinde doğrayın.

Kabak ve havucu patateslerle uyumlu olacak şekilde kesin.

Bol suda yıkadığınız kereviz sapları ve pırasayı incecik kıyın.


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Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın ve kılçıklarını temizlediğiniz taze fasulye ya da baklaları iri parçalar halinde kesin.


Ardından fesleğen yapraklarını ayıklayın.

Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırıp kuru soğanı hafif bir renk alana kadar soteleyin.

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Sarımsakları ekleyip karıştırdıktan sonra domates salçasını ekleyerek kavurmaya devam edin.


Pişme derecelerini göz önünde bulundurarak sırasıyla; doğranmış havuç, karnabahar, suda bekletilmiş Meksika fasulyesi, kereviz sapı, patates, kabak, taze fasulye ve pırasayı tencereye alın.


Sebzelerin üzerini 2-3 parmak kalınlığında geçecek kadar sıcak tavuk suyu ilave etikten sonra 15-20 dakika kadar pişirin.


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Son olarak tuz ve taze çekilmiş tane karabiber katıp incecik kıyılmış fesleğen yaprakları ve makarnayı ekleyin.


Kısık ateşte kapağı kapalı olarak 10-15 dakika kadar pişirin.

Makarnaları şiştikten ve fasulyeler yumuşadıktan sonra minestrone çorbasını rendelenmiş parmesan peyniri ile servis edin. Afiyet olsun...




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