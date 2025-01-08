İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, camilerde dualarla idrak edildi. Regaip Kandili geride kaldı. Sırada ise Miraç Kandili var. Milyonlarca Müslüman şimdi ise üç ayların ikinci kandili olarak Miraç Kandili'nin tarihini merak ediyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman? İşte 2025 Miraç gecesi tarihi...
Miraç Kandili tarihi 2025 dini günler takviminde yayınlandı. 1 Ocak 2025 yılın ilk günü üç ayların girişi ile birlikte ilk kandil olan Regaip Kandili idrak edildi. Takvime göre ikinci kandil ise Miraç Kandili. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
2025 Miraç Kandili 26 Ocak Pazar gününe denk geliyor.
2025 KANDİL GÜNLERİ
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)
MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.
MİRAÇ NE DEMEKTİR?
Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.
MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER
Kandil gecelerinin en önemli ibadet hususları, namaz kılma, Kur'an okuma, tövbe-istiğfarda bulunma, ilmihal okuma, salevat-ı şerife getirme ve dua etme gibi ibadetlerdir. Ayrıca bu gece yoksul, fakir ve kimsesizler sevindirmeli ve bütün Müslümanlar ile insanlık için dua edilmelidir. Miraç kandilinde yapılacak ibadetler ise Müslümanlara namazın hediye edildiği bu mübarek gecede namaz kılmaktır.