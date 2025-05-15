Motokuryelerle ilgili yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile moto kuryeler ilk defa kayıt altına alındı. P1 yetki belgesi konusunda da önemli değişikliler yapıldı. Peki motokuryelere P1 belgesi zorunlu mu oldu? Bakan Uraloğlu konuya ilişkin açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...

1 /4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki düzenlemeyle birlikte motokuryelerin ilk defa kayıt altına alınacağını belirtti. Buna göre; motokuryelere "P1 yetki belgesi" alma zorunluluğu getirilirken, firmalar da istihdam ettikleri her kuryeyi Bakanlığa bildirecek.

2 /4 Motokuryeler için P1 belgesi zorunlu mu oldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Motokuryelere P1 yetki belgesi alma zorunluluğu getirildiğini belirtti.



3 /4 Motokuryeler kayıt altına alındı Bakan Uraloğlu, yönetmelikte yapılan düzenleme ile birlikte motokuryelerin ilk defa kayıt altına alındığını bildirdi. Uraloğlu, sektörde yetkin ve eğitimli kuryeler ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacaklarını kaydetti.