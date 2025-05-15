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Motokuryeler için yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: P1 belgesi zorunlu mu oldu?

Motokuryeler için yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: P1 belgesi zorunlu mu oldu?

15:0215/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Motokuryelerle ilgili yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile moto kuryeler ilk defa kayıt altına alındı. P1 yetki belgesi konusunda da önemli değişikliler yapıldı. Peki motokuryelere P1 belgesi zorunlu mu oldu? Bakan Uraloğlu konuya ilişkin açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki düzenlemeyle birlikte motokuryelerin ilk defa kayıt altına alınacağını belirtti. Buna göre; motokuryelere "P1 yetki belgesi" alma zorunluluğu getirilirken, firmalar da istihdam ettikleri her kuryeyi Bakanlığa bildirecek.

Motokuryeler için P1 belgesi zorunlu mu oldu?


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Motokuryelere P1 yetki belgesi alma zorunluluğu getirildiğini belirtti.


Motokuryeler kayıt altına alındı

Bakan Uraloğlu, yönetmelikte yapılan düzenleme ile birlikte motokuryelerin ilk defa kayıt altına alındığını bildirdi. Uraloğlu, sektörde yetkin ve eğitimli kuryeler ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacaklarını kaydetti.

P1 yetki belgesi nedir?


P1 yetki belgesi, ticari amaçla il içi dağıtım işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

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