ÖSYM MSÜ 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı, adayların gelecekteki askeri kariyerleri için büyük önem taşıyor. ÖSYM tarafından 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. MSÜ sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi. Peki MSÜ 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları açıklanı mı? KHO, DHO, HHO en düşük kaç puanla öğrenci alımı yapıyor?