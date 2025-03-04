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MSÜ sınav sonuçları için ÖSYM takvimi belli oldu: Milli Savunma Üniversitesi sonucu ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları için ÖSYM takvimi belli oldu: Milli Savunma Üniversitesi sonucu ne zaman açıklanacak?

10:574/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>MSÜ sınav sonuçları</p>
MSÜ sınav sonuçları

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adaylar, MSÜ sonuç tarihi hakkında bilgi edinmek için sabırsızlanıyor. ÖSYM MSÜ 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sınava giren binlerce adayın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. İşte MSÜ sonuç tarihi ile KHO, DHO, HHO taban puanları detayı.

ÖSYM MSÜ 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı, adayların gelecekteki askeri kariyerleri için büyük önem taşıyor. ÖSYM tarafından 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. MSÜ sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi. Peki MSÜ 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları açıklanı mı? KHO, DHO, HHO en düşük kaç puanla öğrenci alımı yapıyor?

MSÜ 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sonuç tarihi günler öncesinde ÖSYM tarafından duyuruldu. 2025 yılı takvimine göre sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.


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MSÜ taban puanları belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.

HARP OKULU ERKEK ADAYLAR

Hava Harp Okulu (HHO) Puan Türü: Sayısal 360,41074 puan

KHO, DHO, SG Puan Türü Sayısal 303,88396

Kara Harp Okulu (KHO) Puan Türü Eşit Ağırlık 303, 19929

Kara Harp Okulu (KHO) Puan Türü Sözel: 342,96547

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

Hava Harp Okulu Puan Türü Sayısal: 389,34501

KHO, DHO, SG Puan Türü Sayısal: 381,46140

Kara Harp Okulu Puan Türü Eşit Ağırlık: 379, 48876

ASTSUBAY MYO ADAYLARI 

KMYO, HMYO, DMYO SG MYO: Puan Türü Genel: 264, 49782


BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar Konservatuarı) Genel: 117, 77636

BANDO MYO (İlk tercihi bando olan) Genel: 145, 20848

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Milli Savunma Üniversitesi’nde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Her okulun kendi içerisinde bölümleri bulunmaktadır.

Kara Harp Okulu bölümünde elektronik ve haberleşme mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, savunma yönetimi bölümü, savunma yönetimi bölümü, uluslararası ilişkiler, tarih gibi bölümler bulunmaktadır. Hava Harp Okulu’nda ise elektornik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği gibi bölümlerde eğitim verilir.

Deniz Harp Okulunda ise endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, gemi inşaat ve gemi makineleri, mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği bölümleri bulunuyor.

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