Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler listesi 14 Mayıs 2025
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Muğla'nın Datça ilçesinde 6.0 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 01.51'de yaşanan deprem 155 kilometre uzaklıkta, yerin 20,4 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Sarsıntı Muğla, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta, Manisa, Antalya, İzmir ve KKTC'de hissedildi.
BAKAN KURUM'DAN AKDENİZ'DEKİ DEPREME İLİŞKİN PAYLAŞIM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir hasara neden olmadığını belirterek, saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
KÜTAHYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:59’da Kütahya Simav merkezli bir deprem meydana geldi.
3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Saat 05:00'te Kütahya Simav merkezli bir deprem daha meydana geldi. 2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, 6.96 kilometre derinlikte kaydedildi.
14 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:
2025-05-14 09:00:37 38.02806 37.69222 13.69 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya)
2025-05-14 07:34:34 40.85861 28.71 7.0 ML 2.5 Marmara Denizi - [13.04 km] Beylikdüzü (İstanbul)
2025-05-14 05:00:47 39.20861 28.96972 10.92 ML 2.9 Simav (Kütahya)
2025-05-14 04:59:18 39.22417 28.97528 10.58 ML 3.2 Simav (Kütahya)
2025-05-14 04:13:29 36.07417 31.22 37.04 ML 2.6 Akdeniz - [76.34 km] Kumluca (Antalya)
2025-05-14 03:57:07 35.40639 27.15083 6.8 ML 3.3 Akdeniz - [145.39 km] Datça (Muğla)
2025-05-14 01:51:16 35.32889 27.08167 20.41 ML 6.0 Akdeniz - [155.06 km] Datça (Muğla)
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.