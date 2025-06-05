Muğla’da Kurban Bayramı namazı saati merak mı ediyorsunuz? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği bayram namazı vakitlerine göre Muğla Kurban Bayramı namazı, açıklanan saatte kılınacak. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı verilerine göre Muğla ve ilçelerinde Kurban Bayram Namazı saatleri belli oldu. Peki, Muğla’da bayram namazı saat kaçta? 2025 Muğla Bodrum, Datça, Dalaman, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Yatağan Kurban Bayramı namazı saati!
Muğla'da Kurban Bayramı'na ibadetle başlamak isteyen vatandaşlar, bayram namazı saatlerini merakla araştırıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'da da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvim esas alınıyor. Diyanet bayram namazı vakitleri illere göre değişiklik göstermekte olup, her il kendi belirlenen saatte namazını kılacak. Peki, Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
MUĞLA’DA KURBAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği 2025 yılı Kurban Bayramı namaz vakitlerine göre Muğla'da bayram namazı 06:20’de kılınacak.
Muğla bayram namazı saati: Bodrum, Datça, Dalaman, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Yatağan bayram namaz vakitleri
Bayram Namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazına nasıl niyet edilir?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Kurban Bayramı namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Kurban Bayramı namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
Teşrik Tekbirleri nedir, nasıl okunur?
Arapçası:
اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ
Okunuşu:
“Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd”
Anlamı:
“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”