Nüfus Müdürlükleri çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sıkça merak edilmektedir. Nüfus Müdürlükleri, hafta içi her gün sabah saat 08:30'da açılır ve öğlen 12:30'a kadar hizmet verir. Öğle tatilinden sonra ise 13:30’da tekrar açılarak akşam 17:00’a kadar çalışmaya devam eder. Hafta sonları kapalı olan Nüfus Müdürlükleri, kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri gibi hizmetler için vatandaşlara hizmet vermektedir.