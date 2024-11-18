Nüfus müdürlükleri, vatandaşlarımızın birçok işlemini gerçekleştirdiği önemli devlet kurumlarıdır. Adres değişikliği, yeni kimlik, nüfus cüzdanı değişikliği, ehliyet gibi işlemler Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, nüfus müdürlüklerinin çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Peki Nüfus Müdürlükleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleri gibi çeşitli hizmetleri aldığı resmi kurumlardır. Peki Nüfus Müdürlükleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Nüfus Müdürlükleri çalışma saatleri
Nüfus Müdürlükleri, pazartesi ile cuma günleri arasında hizmet vermektedir. Genel olarak çalışma saatleri:
Nüfus Müdürlükleri çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sıkça merak edilmektedir. Nüfus Müdürlükleri, hafta içi her gün sabah saat 08:30'da açılır ve öğlen 12:30'a kadar hizmet verir. Öğle tatilinden sonra ise 13:30’da tekrar açılarak akşam 17:00’a kadar çalışmaya devam eder. Hafta sonları kapalı olan Nüfus Müdürlükleri, kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri gibi hizmetler için vatandaşlara hizmet vermektedir.
Nüfus müdürlüklerinde hangi işlemler yapılıyor?
Nüfus müdürlüklerinin başlıca hizmetler:
T.C. Kimlik Kartı İşlemleri: Yeni kimlik kartı başvurusu, yenileme ve kayıp işlemleri.
Pasaport İşlemleri: Umuma mahsus (bordo), hususi (yeşil) ve hizmet (gri) pasaport başvuruları ve yenileme işlemleri.
Sürücü Belgesi İşlemleri: Yeni ehliyet başvurusu, yenileme ve kayıp işlemleri.
Adres Beyanı: İkametgah adresi bildirimleri ve değişiklikleri.
Doğum, Evlenme ve Ölüm Bildirimleri: Nüfus kayıtlarına ilişkin güncellemeler.
Nüfus Müdürlüklerinden randevu nasıl alınır?
Randevu Alma: İşlemlerinizi hızlı ve sorunsuz gerçekleştirebilmek için önceden randevu almanız önerilir. Randevu almak için:
Online: https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden.
Telefonla: Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak.