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Öğretmenlerin il içi mazeret tayin başvuruları son gün ne zaman? İşte öğretmen atama takvimi

Öğretmenlerin il içi mazeret tayin başvuruları son gün ne zaman? İşte öğretmen atama takvimi

14:146/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu</p>
MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu

Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları başladı. Birinci aşamada öğretmenler, 30 Haziran – 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında mazeretlerini resmi belgelerle birlikte sisteme yükleyerek ön başvuruda bulunacak. Öğretmenler şimdi il içi ihtiyaç listesi göre başvuru yapacaklar. Peki öğretmenlerin il içi mazeret tayini başvuruları son gün ne zaman? Öğretmen atamaları ne zaman? İşte il içi öğretmen atama takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı, 2025 yaz tatili sürecine ilişkin il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurularına dair duyuruyu yayımladı. 30 Haziran'da başlayan başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Peki, özür grubu atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen atamaları ne zaman? İşte, MEB il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı.

Öğretmenlerin il içi mazeret tayini başvuruları ne zaman yapılacak?

Birinci aşamada öğretmenler, 30 Haziran – 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında mazeretlerini resmi belgelerle birlikte sisteme yükleyerek ön başvuru yapacak.

Ön başvuruları onaylanan öğretmenler ise, ikinci aşamada 10 – 14 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek.


Öğretmen atamaları nasıl yapılacak?

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercihine sunulan eğitim kurumlarından atanmak istediklerini seçeceklerdir.Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.


İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.


MEB YAZ TATİLİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ




Öğretmenlerin il içi mazeret tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tüm başvuru sürecinin ardından, atama sonuçları 16 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Ataması yapılan öğretmenler, 17 Temmuz 2025 itibarıyla görev yerlerinden ayrılarak yeni okullarına geçiş yapabilecek. Detaylı bilgilere ve başvuru ekranına Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.


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