



Öğretmen atamaları nasıl yapılacak?

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercihine sunulan eğitim kurumlarından atanmak istediklerini seçeceklerdir.Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.



