"Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmen açığını kapatmak amacıyla yaptığı atamalar, aday öğretmenler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle 20 bin yeni öğretmen ataması haberi, öğretmen olmak isteyen gençlerin umutlarını yeşertti. MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bu soru, adayların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.