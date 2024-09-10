Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin yeni öğretmen ataması yapacak. Adaylar, "20 bin yeni öğretmen ataması" ve "MEB öğretmen atamaları ne zaman" gibi konularla ilgili güncel bilgileri yakından takip ediyor. Bakan Yusuf Tekin, ''Mülakat süreci tamamlandı, Danıştay kararına göre süreç başlayacak'' ifadelerini kullandı. İşte atama takvimi ile sözleşmeli öğretmen ataması branş-kontenjan dağılımına ilişkin detaylar.
"Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmen açığını kapatmak amacıyla yaptığı atamalar, aday öğretmenler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle 20 bin yeni öğretmen ataması haberi, öğretmen olmak isteyen gençlerin umutlarını yeşertti. MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bu soru, adayların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.
MEB'in yapacağı resmi açıklamalar ve duyurular, öğretmen adaylarının bu sorularına net bir cevap vermesi beklenirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yen 20 bin öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 bin yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Bakan Yusuf Tekin'in konuşmalarından satırbaşları şöyle: “Bu değişikliği yaptıktan sonra, yani mülakatın etkisini yüzde 50'ye düşürdük. Bundan sonra, "Mülakata karşıyız" diyen, siyasetçiler ve sendikalar dava açtılar.
Yönetmeliğin iptali için. Şimdi ben anlamakta zorlanıyorum. Biz zaten yüzde 100'ü yüzde 50'ye düşürdük. Dava süreci devam ediyor. Danıştay'da açılan süreç.
Yıl içerisinde, yani yaz ayları içerisinde, hiçbir referansı, dikkate almaksızın, tamamen kör jüri mantığıyla, yani, jüri üyeleri kendisine mülakat için gelen adayla ilgili hiçbir kimlik bilgisine sahip olmaksızın, aynı şekilde sınava girecek arkadaşlar, jüri üyeleriyle ilgili hiçbir bilgisi olmaksızın, mülakata girdiler. Mülakat sürecini tamamladık. Danıştay'ın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşlarımızın mülakat notlarını açıklayıp, atama süreçlerini başlatacağız."
Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilmişti, adaylar sözlü sınavlarına 1 Temmuz tarihinden itibaren girmişte.
İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş-kontenjan dağılımları: