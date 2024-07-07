Öğretmenlik Mesleği Kanun teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonda kabul edildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere mevcut haklarına ilave yeni mali, sosyal ve özlük haklar sağlanacak. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Öğretmenlik meslek kanunu neleri kapsıyor, içeriği ve maddeleri neler?
Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinde yapılan düzenlemeler ve değişiklikler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonlarından geçti ve bu gelişme, eğitim camiası ve öğretmenler için büyük bir önem taşıyor. Bu kanun, öğretmenlerin meslek haklarını, özlük haklarını ve çalışma koşullarını yeniden düzenlemeyi amaçlıyor. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili detaylar:
Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler?
Gelecek günlerde teklifi Meclise sunulacak Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere mevcut haklarına ilave yeni mali, sosyal ve özlük haklar sağlanacak. Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.
2022'de yürürlüğe giren 12 madde halinde düzenlenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ardından dün TBMM Başkanlığına sunulan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, 39 maddeden oluşuyor.
Yeni teklif ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile duran kariyer uygulamasının devamı sağlanacak.
Teklifle öğretmenlik mesleği, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.
Ayrıca, uzman öğretmenlik ünvanı için en az 10 yıl öğretmen olarak hizmeti bulunması, başöğretmenlik ünvanı için en az 10 yıl uzman öğretmen olarak hizmetin gerçekleştirilmesi, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının olmaması, akademi tarafından verilen uzman öğretmenlik, başöğretmenlik eğitim programlarının tamamlanması gerekecek.
Böylece, kariyer basamaklarında ilerlemede "yazılı sınav" ile "mesleki çalışma" koşulları kaldırılmış oldu.
Teklife eklenen geçici 3'üncü madde aracılığıyla uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı aranmadan 20 yıllık kıdemi dolduran öğretmenlere başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak.
Bu kapsamda, 20 yıllık kıdemi dolduran tüm öğretmenler de uzman öğretmen olup olmamalarına bakılmadan, düzenlenen eğitimi tamamlamaları halinde başöğretmen olabilecek.
Böylece, Öğretmenlik Mesleği Kanunu çıktıktan sonra 20 yıllık kıdemi dolduran 230 bin öğretmene "başöğretmen" ünvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak.
Öğretmenlere önemli kazanımlar sağlayan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre 2022'de 516 bin 974 öğretmen uzman öğretmen, 66 bin 679 öğretmen başöğretmen, 2023'de ise 69 bin 881 öğretmen uzman öğretmen, 3 bin 891 öğretmen ise başöğretmen ünvanı aldı.
Uzman öğretmenler 4 bin 304 lira, başöğretmenler ise 8 bin 608 lira eğitim-öğretim tazminatından yararlanıyor.
ÖĞRETMENLERE YENİ HAKLAR NELER?
Teklif ile ayrıca öğretmenler ve eğitimin yöneticilerin hak ve sorumlulukları da ilk kez kanun düzeyinde tanımlanıyor.
Yeni ÖMK düzenlemesiyle öğretmenlere, meslekleriyle ilgili olmayan faaliyetlerde rızaları dışında çalıştırılamayacak. Öğretmenler ayrıca 657 Devlet Memurları Kanunu ile sağlanan, aralarında sendika kurma, güvenlik hakkı, çekilme hakkı gibi tüm haklardan faydalanacak.
Yeni ÖMK ile cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak şekilde öğretmene yönelik işlenen suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak. Düzenleme ile kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme cezaların yarı oranında artırılması, verilen hapis cezasının ertelenmemesi, bazı suçlardan tutuklu yargılanması sağlanacak. Eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasına ilişkin hükümler, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenleri, uzman öğretici, usta öğretici ve ders ücreti karşılığı öğretmenlik yapanları da kapsayacak.
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KURULACAK
Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere Milli Eğitim Akademisi kurulacak.
Öğretmen yetiştirme sürecinin niteliğinin yükseltilmesi için Milli Eğitim Akademisi'nde verilecek eğitimlerin tüm aşamalarında üniversiteler ile işbirliği yapılacak.
Adayların mesleğe hazırlık eğitimi ile tüm öğretmenler mesleki becerilerini hem teorik hem uygulamalı derslerle geliştirerek tecrübe kazanacak.
Hazırlık eğitimi için öğretmen alımları, ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavdaki puan üstünlüğüne göre yapılacak. Bu kapsamda, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasıyla öğretmen alımlarında ve sözleşmeli öğretmen atamalarda sözlü sınav olmayacak.
1- Öğretmenlik Meslek Kanunu çıktığında kaç öğretmeni kapsayacak?
Milli Eğitim Bakanlığında 1 milyon dolayında öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerden 110 bini sözleşmeli, 750 bini kadrolu, 100 bin dolayında ise okul yöneticisi.
2- Yeni kanunla sözleşmeli öğretmenlik ve kadrolu öğretmenlik ayrımı ortadan kalkacak mı?
Yeni kanunla sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılacak. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, tayinler başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler aynı haklara sahip olacaklar.
3- Yeni kanunda öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı uygulaması devam edecek mi?
Yeni düzenleme ile öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı artık yapılmayacak, bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek verilecek.
4- Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin hangi planlamaları yapacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, artık öğretmenlerin mesleki gelişim programlarında yeni atanan öğretmenlere ve deneyimi 5 yılın altındaki öğretmenlere öncelik verilecek uygulamayı hayata geçirecek. Bu konuda adımlar da atılmaya başlandı. Öğretmenlerin eğitim seçeneklerini zenginleştirmek amacıyla aynı öğrencilere yönelik açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) gibi Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) kuruldu ve bu ağdan öğretmenler, sömestirden itibaren yararlanmaya başlayabilecek.
5- Yeni kanunla öğretmenlerin kariyer basamakları nasıl olacak?
Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getirilecek. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacaklar, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yeni düzenlemede, sözleşmeli öğretmenlerin 3 artı 1 zorunlu hizmet sürelerinin de bu 10 yıllık sürece dahil olması bekleniyor.
10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklar. Yine bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, ayrıca maaşlarında da 2000 lira artış yapılacak.
6- Uzman öğretmenlik için aday sayısı nedir?
Milli Eğitim Bakanlığında, 75 bin dolayında daha önce yapılan uzmanlık sınavını kazanmış öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin, kanun yürürlüğe girdikten sonra otomatik olarak uzman öğretmenliğe geçiş yapması bekleniyor.
Öte yandan MEB'de 600 bine yakın 10 yılını doldurmuş öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin tamamı, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan Bakanlığın düzenleyeceği eğitimlere ve ardından yapılacak uzmanlık sınavına girme hakkı elde edecek.
7- Başöğretmenlik için öğretmen aday sayısı belli midir?
Halihazırdaki 75 bin dolayında uzman öğretmen de kanunun ardından başöğretmenlik için de aday adayı olmuş olacak.
Uzmanlıkta 10 yılını doldurmuş öğretmenler de düzenlenecek eğitimlere ve ardından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde başöğretmenliğe hak kazanacak.
8 - Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere ilave haklar verilecek mi?
10 yılını doldurmuş öğretmenler, alan sınırlaması olmadan tezli ya da tezsiz yüksek lisans yapmışsa uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar. Bu öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği eğitimlere katıldıktan sonra sınavdan muaf tutularak uzman öğretmenliğe geçiş hakkı elde edecek.
Doktorasını tamamlamış ve 10 yıl uzman öğretmen olarak görev yapmış öğretmenler, başöğretmenlik yazılı sınavından muaf tutulacak. Aynı şekilde doktora yapan öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerinden geçtikten sonra başöğretmenliğe hak kazanması bekleniyor.
Dolayısıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte hem bir kariyer sistemi oluşacak, aynı zamanda öğretmenlerin lisansüstü eğitime teşvik edilmesi ile ilgili de çok ciddi bir adım atılmış olacak.
9 - Yeni kanun, öğretmenlerin 3600 ek gösterge imkanları üzerine neler getirecek?
Bu kanunla artık birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600 olacak. Bu şekilde öğretmenler, emekli olduklarında hem alacakları ikramiye hem de emekli maaşlarında bir artış yaşanacak.
Hazırlık eğitimine alınacak aday sayısı, atama izni verilen pozisyon sayısını geçmeyecek şekilde planlanacak. Örneğin 20 bin kadro alınmış ise puan üstünlüğüne göre 20 bin öğretmen alınacak ve akademiyi başarı ile tamamlayan herkes atanacak.
Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınan öğretmen adayları, eğitim gördükleri süre içinde genel sağlık sigortalı olacak.