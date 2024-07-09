"Okul kayıt parası var mı, ilkokul ve anaokulunda kayıt parası alınabilir mi? Okullarda zorunlu bağış yasal mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci için yeni dönemde kayıt süreci başlayacak. İlk kez kayıt yaptıracaklar için ödemenin yasal olup olmadığı merak ediliyor. Peki Okul kayıt parası var mı, ilkokul ve anaokulunda kayıt parası alınabilir mi? Okullarda zorunlu bağış yasal mı?