MEB tarafından yayınlanan takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Okula uyum haftası kapsamında, birinci sınıf öğrencileri 2 Eylül'de ders başı yapacaklar. İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak, herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Çocuklarını okullara kayıt yaptırmak isteyen veliler kayıt parası hakkında detayları merak ediyor. Peki Okul kayıt parası var mı, ilkokul ve anaokulunda kayıt parası alınabilir mi? Okullarda zorunlu bağış yasal mı?
"Okul kayıt parası var mı, ilkokul ve anaokulunda kayıt parası alınabilir mi? Okullarda zorunlu bağış yasal mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci için yeni dönemde kayıt süreci başlayacak. İlk kez kayıt yaptıracaklar için ödemenin yasal olup olmadığı merak ediliyor. Peki Okul kayıt parası var mı, ilkokul ve anaokulunda kayıt parası alınabilir mi? Okullarda zorunlu bağış yasal mı?
İLKOKUL 1. SINIF VE 5. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
MEB tarafından ilkokul öğrencilerinin kayıt tarihleriyle ilgili açıklama yapıldı. Millî Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı.
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı.
İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.
OKUL KAYIT PARASI VAR MI, YASAL MI?
Okullar hiçbir şekilde kayıt parası ya da okul aile birliğine bağış adı altında velilerden para isteyemeyecek. Böyle bir durumla karşılaşan kişiler MEB şikayet hattı 444 0 632 hattını arayarak şikâyette bulunabilir. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamada bulunulmuştu.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Kayıt sürecinde, velilerin dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor:
Kayıt tarihlerini yakından takip etmek.
E-okul sistemine giriş yaparak gerekli bilgileri güncellemek.
Uyum haftası için gerekli hazırlıkları yapmak.
Mernis adres bilgilerinin doğru ve güncel olduğundan emin olmak.
2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlık sürecinde, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtları için belirlenen takvim ve uyum haftası detayları, ailelerin çocuklarının eğitim hayatına sorunsuz bir başlangıç yapmasına yardımcı olacak. Veliler, belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayarak, çocuklarının yeni eğitim yılına en iyi şekilde başlamalarını sağlayabilirler. Eğitim dünyasında önemli bir yer tutan bu süreç, çocukların geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan biridir.