Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken çocuklarını ilk kez okula yazdıracak olan veliler okul kayıt paraları hakkında araştırmalara koyuldu. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte de söz konusu ücret hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Özer, okulların ihtiyaçlarının bakanlık tarafından karşılandığını belirterek, "Bizim bütçeyle ilgili sıkıntımız yok. Birisi bağış yapmak istiyorsa yapabilir ama kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur.'' dedi. Peki Okul kayıt parası yasal mı 2022? Okul kayıt parası var mı, ne kadar? Okul kayıt ücreti vermek zorunlu mu?

OKUL KAYIT ÜCRETİ VERMEK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul kayıt işlemi sırasında zorunlu kayıt ücreti ödemenin söz konusu olmadığını ifade etti. Bakan Özer, "Tüm kamuoyuna deklare ettik, tüm illerimizde il müdürlerimizi alarm durumuna getirdik. Kesinlikle okula kayıtlarda bağış alınmayacak. Bir veli isterse okulun güçlenmesi için okul aile birliğine bağış yapabilir ama kayıtla kesinlikle ilişkilendirilmeyecek. Allah'a şükür bu süreç de çok başarılı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

REKLAM

Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda başlatılan incelemelerin sürdüğünü ve sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirerek, "Nasıl yardımcı kaynakla ilgili problemi kökünden çözmüşsek, bağışla ilgili problemi de çözeceğiz" ifadesini kullandı.

OKUL KAYIT ÜCRETİ İSTEYEN OKULLAR NASIL ŞİKAYET EDİLİR?

Devlet okulu kayıt işlemleri sırasında ailelerden ücret talep eden okulların nereye nasıl şikayet edileceği ise merak konusu. Vatandaşlar kayıt ya da zorunlu bağış adı altında ücret talep eden okulları Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632” (444 0 MEB) danışma hattından şikayet edebiliyorlar.