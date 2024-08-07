Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, yaz tatili süresinde değişiklik olacağı iddiasına yanıt verdi. Bakan Tekin'in yaz tatili süresi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından okulların açılış tarihi de merak edildi. Peki, bu sene okullar ne zaman açılacak? Okullar erken mi açılacak? İlkokullarda ve okul öncesinde uyum haftası ne zaman başlıyor? İşte 2024-2025 Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okulların açılış tarihi...

1 / 8 Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılış tarihini duyurdu. Duyurunun yapılmasının ardından ilkokul ve lise öğrencileri yeni dönem başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, 2024-2025 MEB takvimine göre okulların başlangıç tarihi...



2 / 8 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 Eğitim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

3 / 8 YAZ TATİLİ SÜRESİ KILACAK MI, KAÇ GÜN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla alakalı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haberlerin dolaştığı belirtilerek, böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.



4 / 8 BİRİNCİ VE İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLLERİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

5 / 8 15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

6 / 8 UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum haftası eğitimleri gerçekleştirilecek.

7 / 8 İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı