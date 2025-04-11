Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 Nisan hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre birçok ili için kar yağışı, fırtına ve soğuk hava uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den Ankara için yoğun kar yağışı uyarısı verildi. Peki, kar yağışı etkili olan hangi illerde okullar tatil edildi? Bugün okullar tatil mi? İşte valilik açıklamaları ile son dakika 11 Nisan Cuma kar tatili olan il ve ilçeler....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 Nisan hava durumu raporu yayınlanmasının ardından merak edilip araştırılan soru cevabını buldu. Yapılan son tahminlere göre Ankara dahil birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Peki, okullar tatil edildi mi?
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara Valisi Vasip Şahin, kar ve fırtına beklentisi nedeniyle Ankara genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ilimizde yarın ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 santimetreye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ila 60 km/h) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime il genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır."
11 NİSAN 2025 CUMA GÜNÜ KAR TATİLİ EDİLEN İL VE İLÇELER
11 Nisan 2025 günü Ankara haricinde henüz başka bir ilde okullar tatil edilmedi. Okulların tatil olmasına ilişkin alınan kararlar o ilin valiliği veya ilçelerin kaymakamlıkları tarafından alınıyor. Cuma günü okulların tatil olmasına ilişkin diğer illere dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Sakarya'nın doğu kesimleri, Samsun'un, Ordu'nun ve Giresun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KAR YAĞIŞI BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLUYOR
Niğde’de kar yağışısı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Tokat’ta akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar yağışı gece saatlerinde de devam etti.
Sivas’ta ise il merkezinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini kar yağışına bıraktı.
Başkent Ankara’da ise Çankaya ilçesinde yüksek bölgelerde zaman zaman kar yağışı görüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Ordu’da ise Aybastı, Akkuş, Gölköy, Çamaş, İkizce ve Gürgentepe ilçelerinde kar yağışı ile yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.