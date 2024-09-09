9 Eylül Pazartesi ilk gün okul ders saatleri öğrenci veliler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Okulların saat kaçta başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başladı. Okul başlangıç saatleri ve bitiş saatleri belli oldu. Peki, okullar saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Ders saatleri değişti mi, bugün okullar kaçta açılacak? Pazartesi günü ilk ders saat kaçta, 10'da mı? Öğrenci ders saatleri nasıl? İşte detaylar...
9 EYLÜL PAZARTESİ İLK DERS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şu şekilde: "Okulların açılması sebebiyle 9 Eylül Pazartesi günü eğitim ve öğretimin 10.00- 15.00 arasında yapılmasına karar verildi.
OKUL SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ 2024?
İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağını duyurdu.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu. Buna göre birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
SÖMESTER (YARIYIL) VE ARA TATİL TAKVİMİ 2024-2025
Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
Sabahçı- öğlenci ders saatleri nasıl?
Sabahçı öğrenciler, sabah 8:00 - öğlen 12:00 arasında ders yaparlar (genel olarak). Öğlenci öğrenciler ise, öğlen 13:00 - akşam 6:00 arasında ders görürler (genel olarak).
VALİLİKTEN OKUL SAATİ KARARI
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da re mi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır. Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
DERS SAATLERİ KISALACAK MI, KAÇ DAKİKA OLACAK?
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği 'Geleceğimiz için Eğitimi Birlikte Konuşmak' başlıklı etkinliğin protokol konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yeni müfredatta matematik ve fen bilgisi dersinin saatlerinin azaltılmasına yönelik soruya Bakan Tekin, şu yanıtı verdi:
“Matematik ve fen bilgisi derslerinin saatleri mesleki ve teknik eğitimde azaltılmış olabilir çünkü orada başka bir durum söz konusu. Ancak müfredat çalışmamızda haftalık ders saatleriyle ilgili hiçbir önerme ve değişiklik yok. Bu bir müfredat çalışması. Haftalık ders saati çalışması değil. Burada herhangi bir dersin haftalık saatini artırmak ya da azaltmak gibi bir durum söz konusu değil. Ben bu önyargılı bakışa itiraz ediyorum.”