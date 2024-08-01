Osmanlı padişahlarının hiç bilmediğiniz yönleri: Ağzından hiç 'Hayır' kelimesi çıkmamış

Osmanlı padişahlarının gizemli dünyası, pek çok ilginç detayı içinde barındırıyor. En uzun süre hayatta kalan padişah, bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyen ve bestekârlığıyla ün salan padişahların eserleri gibi bilinmeyen yönleriyle merak uyandırıyor. Peki, Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen yönleri neler? Osmanlı Padişahlarının özellikleri neler? Osmanlı Padişahları kimler? İşte Osmanlı Padişahları hakkında ilk kez duyacağınız gerçekler...

1 / 22 Dönem padişahlarının bilinmeyen yönlerini hepimiz merak edip araştırmışızdır. Kimi söylediği bir sözle, kimi fiziksel özellikleriyle, kimi ise yaptığı işlerle döneme damga vurmuştur. Peki, Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen yönleri neler? Osmanlı Padişahlarının özellikleri neler? Osmanlı Padişahları kimler? İşte Osmanlı Padişahları hakkında ilk kez duyacağınız gerçekler...



2 / 22 Yüz kadar kaleye hakim olan Orhan Gazi, zamanının çoğunu bu kaleleri dolaşarak geçirirdi. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazdı.

3 / 22 III.Murad'ın ağzından neredeyse hiç "Hayır" sözü çıkmazdı her şeye 'evet' derdi.

4 / 22 Çağının en şık giyinenlerinden olan Kanuni Sultan Süleyman, görünümüne önem verirdi.

5 / 22 Mücevherlere olan ilgisi had safhadaydı. Babası gibi o da kuyumculuğa meraklıydı.

6 / 22 Geceleri yalnızca 3-4 saat uyuyan Yavuz Sultan Selim, diğer zamanında ise bol bol okuyup yazardı.

7 / 22 II. Abdülhamid silah kullanmakta pek mahirdi. Nişan alarak ismini yazar, havaya attığı madalyaları kurşunla ortasından delerdi.

8 / 22 Fatih Sultan Mehmet'in en büyük tutkusu haritacılıktı.

9 / 22 Yemeklerini ise yalnız yemeyi severdi. Bir başına yemeyi seven padişahımız, bu adeti saraya ilk getiren kişi olarak da bilinir.

10 / 22 IV. Murad koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciydi.

11 / 22 Tarihçi İbn-i Kemal, Osman'ın gençliğinde "yiğitler arasına girdiğini" ve "vurmada tutmada ve durmada ve oturmada herkesi kendine uydurduğunu" belirtir ve kardeşlerden en küçüğü olmakla beraber "şimşir (kılıç) ve tedbirle cümlesinden evvel olduğunu" bildirir.

12 / 22 Satranç oynamaktan keyif alan I. Mahmud, Lale Devri'nin etkisinden midir bilinmez lale yetiştirmeye meraklıydı.

13 / 22 Aynı zamanda tutkulu bir koleksiyoner olan Yavuz Sultan Selim'in kutsal emanetler koleksiyonu vardı. Topkapı Sarayı'ndaki çini koleksiyonunun çok önemli bir kısmının da padişaha ait olduğu söyleniyor.

14 / 22 II. Bayezid gerçek bir bestekardı. Kaynaklarda beste yaptığından bahsedilen ilk padişahtır.

15 / 22 Musiki ve şiirden ayrı bir zevk alan II. Murad, bu nedenle sanatçılara ayrı bir önem vermişti.

16 / 22 Avcılığa olan merakının yanı sıra tam bir kitap kurduydu. Özel bir kütüphanesi olduğunu bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır.

17 / 22 Çelebi Mehmed de avcılığa meraklıydı. Nitekim Edirne'de bir av partisi sırasında yaban domuzu kovalarken attan düşüp vefat ettiğini biliyoruz.

18 / 22 Yıldırım Bayezid ise gerçek bir silahşördü. Öyle ki tarihçiler, onun silah kullanmaktaki yeteneğini ve ata binmekteki ustalığını anlata anlata bitiremiyor.

19 / 22 III. Osman yumuşak bir karaktere sahip olmasına karşın, çabuk kızar ve sinirli hareket ederdi.

20 / 22 Sultan Vahdettin ise güvercinlere çok meraklıydı.

21 / 22 Para basma işine oldukça meraklı olan III. Mustafa ise gerçek bir sikkezendi.