2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





ÖSYM’nin 2024 yılı sınav takvimini 6 Kasım 2023 tarihinde açıkladığı dikkate alındığında, 2025 takviminin de benzer bir tarihte, yani bu yılın Kasım ayında duyurulması bekleniyor. Adaylar, bu tarihlerin belirlenmesiyle birlikte sınav hazırlıklarına daha etkili bir şekilde yön verebilecekler. KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve diğer sınavların tarihleri, başvuru süreçlerinin yanı sıra, çalışma programlarını da doğrudan etkiliyor.