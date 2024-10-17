Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini merakla bekleniyor. Takvimle birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri de belli olacak. Geçtiğimiz yıl ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi”ni 6 Kasım 2023 günü ilan etmişti. Peki, 2025 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte ayrıntılar...
ÖSYM 2025 Sınav Takvimi merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2025 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden duyuruluyor.
2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin 2024 yılı sınav takvimini 6 Kasım 2023 tarihinde açıkladığı dikkate alındığında, 2025 takviminin de benzer bir tarihte, yani bu yılın Kasım ayında duyurulması bekleniyor. Adaylar, bu tarihlerin belirlenmesiyle birlikte sınav hazırlıklarına daha etkili bir şekilde yön verebilecekler. KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve diğer sınavların tarihleri, başvuru süreçlerinin yanı sıra, çalışma programlarını da doğrudan etkiliyor.
2025 yılında organize edilecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri Kasım ayında netlik kazanacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.